Asena Tutar hem röportaj yapacak hem ödül alacak!

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan "Golden Orkide Awards Of The Year" ödül gecesine bölgenin başarılı tek kadın gazeteci ve muhabirine ödül ve sunuculuk için davet geldi.

Muş bölgesinin tek kadın gazeteci ve muhabiri olarak çalışan Alparslan Diyarı Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Asena Tutar geceye hem başarı ödülünü almak için hem de kırmızı halı sunuculuğu için davet edildi.

4 Temmuz’da Yalova ’da düzenlenecek olan ödül gecesinde alanında başarılı 120 isim ödülleri ile buluşurken geceye birçok önemli medya kuruluşları davet edildi. Ödül gecesinde İstanbul Days Guide, Loca Dergisi, Avrupalı Bayan dergisi, Önce Vatan Gazetesi, Yeniçağrı Gazetesi, Alparslan Diyarı Gazetesi, Form Reklam Mimari (formdaistcom), Best Life Dergisi, Fırtına Haber gibi birçok medyanın yanı sıra gecede ulusal ve yerel ana akım medyada yerini alacak.

Alparslan Diyarı Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Asena Tutar, “ Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan bu dev organizasyonda yer almanın sevincini yaşıyorum. Muş bölgesinde tek kadın gazeteci ve muhabir olarak anılmanın gururunu her zaman yaşıyordum. Bu tür davet ve ödüller motivasyon ve çalışmalarımız yönünde bizlere pozitif ayrıcalık katıyor. Doğu bölgesinde her alanda kadın olmak zor, ama kadın gazeteci olmak daha da zor. Katılacağım bu gecede ödülümü tüm kadınlar adına almak istiyorum” dedi.

Kariyerinde başarılı olan medya, spor, sinema ve kültür sanat dalında kişi ve kurumlara ödüllerin verileceği gecede sahne alacak olan Yeşil Kasaba & Mor Narpın gibi isimler yer alırken yıldız geçidi olan gecede birçok ünlü isimlerin yer alınacağı belirtildi

BAYRAM COŞKUSU GÜLŞEN İLE YAŞANDI

Kuzey Kıbrıs’ın en gözde oteli Merit Royal Diamond, bayramın ikinci gününde, Türk pop müziğinin kraliçesi Gülşen’i sahnesinde ağırladı.

Merit Royal Diamond’ın görkemli Karpaz Balo Salonu’nda hayranları ile buluşan Gülşen, iki bin misafire muhteşem bir bayram coşkusu yaşattı.Adanın en büyük balo salonunun etkileyici ambiyansında, en hit şarkılarından “Lolipop” ile sahneye çıkan Gülşen, sesi ve güzelliği ile kendisine hayran bıraktı. Bayram için özel olarak tasarlanan gümüş rengi ışıl ışıl kostümü ile göz kamaştıran sanatçı, salonu dolduran sevenlerine seslenerek “Ne kadar güzel görünüyorsunuz, bugün sizlerle birlikte olmak çok güzel. Hepinizin bayramı kutlu olsun” dedi. Gülşen, güçlü sahne performansı, etkileyici dansları ve eşsiz yorumu ile hayranlarını bir kez daha büyüledi.

Gece boyunca en sevilen şarkılarını konukları ile birlikte söyleyen Gülşen, yaklaşık iki saat süren unutulmaz bir konsere imza atarak yoğun alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.

Aleyna 4 ay sonra sahnede!

Ses tellerinden yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle konserlerine ara veren Aleyna Tilki dört ay sonra ilk defa dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Maltepe Etkinlik Alanında sahneye çıktı.Aleyna Tilki'ye yoğun ilgi vardı.Bayramı sahnede sesi ve sahne şovları ile tam bir şölene çevirdi.

Dünden bugüne kadar hit olmuş şarkılarını oldukça geniş repertuvarı ile 2 saat boyunca arka arkaya söyleyen Aleyna Tilki, dansları ve enerjisiyle herkesi kendine hayran bıraktı seyircilerden tam not aldı.Aleyna Tilki konser maratonuna büyük bir hızla devam edecek.Sahne kıyafeti ile sevenlerinden tam not aldı.

Bayramda Linet'ten müzik şöleni...

Ünlü sanatçı Linet, bayramda iki konseri ile dinleyicilerine müzik şöleni yaşattı...

Linet, Şeker Bayramında ilk konserini Kıbrıs Artemis Otelde ikinci konserini İzmir Şerefe'de verdi. İki konserinde de müzikseverlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Linet, her iki konserinde de bis yaparak, konuklara veda etti. Poptan, Arabeske, Türküden, zamansız klasikleşen geniş repertuarı ile konuklarına unutulmaz anlar yaşatan Linet, 'Şarkılarımla sizlere unutulmaz bir bayram coşkusu yaşatabildiysem benim en güzel bayram hediyem budur. Sizlerin yoğun ilgisi ve sevgisine her zaman layık olmaya çalışıyorum' dedi.

Şeker Bayramında şarkıları ile konuklarına coşkulu bir bayram yaşatan Linet, şarkıları kadar iki konserinde de giydiği kıyafetlerle hayranlarından tam not aldı.

90'ların popûler şarkısı Acemi Balık'a Yeşil Kasaba&Mor Narpın yorumu!

Bayramda Yeşil Kasaba ile Kocaeli Kartepe'de coşkulu ve eğlenceli anlar yaşandı.Yeşil Kasaba Müzik Prodüksiyon Organizasyon Tic.Ltd .Şti ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İle birlikte Kocaeli Kartepe Meşelik Park'ta düzenledikleri organizasyon ile gönülleri bir daha fethetti.

Ünlü Sanatçılardan Yeşil Kasaba , 22 Nisan'da Ramazan Bayramı'nın ikinci günü düzenledikleri etkinlik ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nıda kutlamış oldu.Etkinlik alanında oyun grupları , palyaçolar, tahta bacak çocukları eğlendirirken , şişme balonlar, pamuk şeker,patlamış mısır , Osmanlı macunu,su halka Binlerce top ücretsiz dağıtıldı.Aynı zaman da yarışmalar ve yarışmalarda verilen ödüller büyük ilgi gördü.Yarışmaları Yeşil Kasaba'dan Yeşil Adam bizzat yönetti.Etkinlikte "Evet Hayır" ve "Şarkı söyleme " yarışması yapıldı.Çocuklar en çok Şarkı söyleme yarışmasına katılırken Mor Narpın'da çocuklara şarkı söyleyerek yarışma süresince destek verdi.

Etkinlikte geniş repertuvarı ile sahne alan Yeşil Kasaba&Mor Narpın Çocuklara ve Ailelerine "Yağmur Yağmur " Şarkılarını söyledi ve sevilen 90 'lar Türkçe pop şarkılarından "Acemi Balık" şarkısını seslendirdi.Yeşil Adam ise yoğun istek üzerine "Ah Ulan Rıza " Şiiri'ni yorumladı.

SELİN ALBÜMÜ İÇİN LONDRA'DA STÜDYOYA KAPANDI!

Hem Türkiye'de hem de globalde yayımladığı dikkat çekici projeler ile son dönemin parlayan isimlerinden Selin, ilk albümü için için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Bayramda stüdyoya kapandı!

Selin, İstanbul ve Londra arasında mekik dokurken yeni albüm çalışmalarını iki ülke arasında yapma heyecanını yaşıyor. Bayramda da Londra'da albümünün kalan kayıtlarını tamamlamak adına stüdyoya giren genç ve başarılı sanatçı Selin, globalde başarılı işlere imza atmak için gece gündüz çalışıyor.

Albüm öncesi 28 Nisan'da yeni teklisi Umudum Yoruldu'yu dinleyicilerle paylaşacak olan Selin, 3 Mayıs Çarşamba akşamı İzmir Hangout sahnesinde ve 5 Mayıs Cuma akşamı Zorlu Touche'de sevenleriyle buluşmak için gün sayıyor.

Herkes ruhunu arıyor fakat ruhtan eser yok…

Gökhan Kunt, 90'lara hızlı geri dönüş yaptı. 'Sorsalar Anlatamam', 'Beklemeden', 'Kendimi Kandırdım' şarkılarının ardından 90’ların hafızalardan silinmeyen Türkçe Pop şarkılarının başında gelen yıllar önce Özlem Tekin’in seslendirdiği “Aşk Her Şeyi Affeder Mi?” şarkısını yeniden yorumlayarak müzikseverlerin beğenisine sunan Gökhan Kunt, “Anladım ki: Ne varsa 90 ‘larda var!” diyor.

Ünlü iletişimci Özgür Aras’ın prodüktörlüğünü yaptığı sözü ve müziği Barlas’a, düzenlemesi ise yeni neslin yakından takip ettiği Tüzün’e ait olan “Aşk Her Şeyi Affeder Mi?”i yeniden yorumlayan Gökhan Kunt, “Arka arkaya yeni şarkılarla müzikseverlerin karşısına çıktım. Ama “Aşk Her Şeyi Affeder Mi?” ile müzikseverlere daha hızlı ulaştım. ' dedi.

Gökhan Kunt, '90‘lardaki gibi samimi, iyi işler çok zor çıkıyor. O yüzden 90’lara dönüş sebebim bu. Sadece Türkiye’de değil, dünyada da durum böyle. Avrupa ve Amerika’da da radyolarda veya sosyal medyada aynı şekilde 70’li, 80’li ve 90’lı yıllara ait radyolar kuruluyor. Ruhtan eser yok. Herkes ruhunu arıyor. Bugün mutsuzsak eğer, düne sığınma dışında yol kalmıyor' diye konuştu.

ÖYKÜ GÜRMAN, BİR KEZ DAHA GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Bugünlerde; yorumculuğunun yanında oyunculuk hayatında da büyük bir başarı elde eden Öykü Gürman, Edirne’nin Keşan ilçesi ve Çamlıca Köyü’nde çekimleri devam eden ‘’Grabuna’’ isimli filmde rol alıyor.

Geçtiğimiz günlerde, filmin çekimleri için eski adı Grabuna olan Çamlıca Köyü’ne gelen ünlü sanatçı Öykü Gürman, filmin senaristi Ergin Kılıkçıer ve usta oyuncu Bahtiyar Engin; köyde buldukları yaralı ve hasta olan köpeği sahiplendirmek üzere yoğun çaba gösterdi.

Film çekimleri sırasında sevdikleri köpeğin, hem yaralı hem de hasta olduğunu fark edince köpeğin tedavilerini yaptırarak sahiplendirilmesi için büyük çaba harcadılar.

Film çekimlerinin repo gününde Keşan’ın İzzetiye Mahallesinde bulunan Saros Binicilik Kulübü’nde işletme ortakları tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’ndan köpeğin tedavisinin yapılmasını rica eden Öykü Gürman, sahiplendirilme konusunda da gösterdiği çaba sonunda yaralı ve hasta köpeğin bir yuvaya da kavuşmasını sağladı.

Konuyla ilgili olarak Keşan’lı gazeteciler Erdoğan Demir ve İlkay Özel’e açıklamada bulunan Öykü Gürman ‘’Güzel evladımızı, yavrumuzu Saros binicilik kulübü ortakları gönüllü olarak sahiplendi.’’ diyerek bundan dolayı sanatçı arkadaşları Ergin Kılıkçıer ve Bahtiyar Engin ile birlikte çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Ünlü oyuncu ayrıca köpeğin isminin de filmde oynadığı karakter olan ‘’İpek’’ olarak konulmasını da rica etti.

Öykü Gürman; ’Saros Binicilik Kulübü işletmeci ortaklarına gösterdikleri duyarlılıktan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bir cana sahip çıkıyorlar. Keşan Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Helvacıoğlu da İpek evladımıza sahip çıkarak tedavilerini ve bakımlarının yapılmasını sağladı. Kendilerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.’’ açıklamasını yaptı.

İPEK’İN YENİ ARKADAŞI MİNİK YUNUS EMRE YILMAZ OLDU

Can dostumuz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından verilen talimat ile tedavileri ve bakımları Keşan Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’nde tamamlandıktan sonra minik Yunus Emre Yılmaz tarafından ‘ipek’ ismi verilerek sahiplenildi ve Saros Binicilik Kulübü’nde yeni hayatına başladı.