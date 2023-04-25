Eğitimdir ki, bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır, veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder.

( GaziMustafa Kemal Atatürk-1925)

Söndürülemeyen orman yangınları, durdurulamayan sel suları ve nihayet 6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi ile bir seri kötü haber milletimizi yordu ve strese boğdu. Felaket haberleri fotoğraf makinası ve kameralardan beynimizin derinliklerine işledi. Aylardır derin bir karamsarlık içinde stresli bir topluma dönüştük.

Oysa memleketimizde gurur duyacağımız, geleceğe ümitle bakmamıza katkıda olacak çok iyi şeylerde oluyor ama tüm bunlar felaket haberleri altında gözden kayboluyor.

Ben burada her Türk’ün gurur duyacağı ve Muratcan Çiçek adlı engelli bir gencimizi tanıtacağım. Bu gencimizin çalışma azmini ve dünya çapında üstün başarılarını görerek moral tazeleyeceğiz..

İnanıyorum ki ülkemizde Muratcan’lar yalnız değildir. Bizi gururlandıracak daha nice evlatlarımız vardır. Ve onların da bu gencimiz gibi hatırlanıp desteklenmeyi beklediğini biliyoruz.

Peki engelli gencimiz Muratcan’ı önemli kılan nedir? Bu hususu O’nun başarılarını anlatan basından öğreniyoruz. İşte manşetler;

Ona Türk Hawking diyorlar. Peki neden ?…

Google’dan e-bay’e kadar birçok dünya devi ile çalışan Muratcan Google’ın burs verdiği ilk Türk olarak ABD’de pek çok icada imza attı…

Muratcan’ın annesinin azmi ise tüm insanlığı duygulandırdı…

Doğum sırasında geçirdiği beyin felci nedeniyle hayata fiziksel engelli olarak başlayıp dokuz yaşında babasını kaybeden Muratcan Çiçek, bugün dünyadaki en yüksek IQ’lu bilim insanları listesindedir. 2016 yılında Google’ın burs verdiği ilk Türk olan Çiçek, Silikon Vadisi’nde sayısız icada imza atmıştır.

Annesi Nilgün Çiçek, fiziksel engelli oğlu için önce tüm fizyoterapi tekniklerini öğrenmiştir. Muratcan’a zihinsel engelli teşhisi konulup ilkokula alınmayınca, dava açmış ve evde ona okuma-yazma ile matematik öğretmiştir. Üniversitede yurt odasında oğlunu yalnız bırakmamıştır. Mühendis olan oğlunun çalışacağı mekanı o hazırlamıştır. Oğlu Google’dan burs alınca birlikte Amerika’ya gitmiş ve 55 yaşında İngilizce öğrenip Silikon Vadisi’nde oğlu ile birlikte yaşamıştır.

Çiçek, Google bursunun devamında yapay zekâ üzerine Amerika’da University of California, Santa Cruz kampüsünde doktora eğitimi aldı. Burada fiziksel engellilerin yaşam kalitelerini artırmak için çok sayıda teknoloji geliştirdi. Muratcan Çiçek çalışmalarına bir süre Almanya ve İtalya’da devam ettikten sonra yurtdışında edindiği tecrübeleri ülkesine aktarmak için 2022 yılında Türkiye’ye döndü.

Muratcan Çiçek ; ekonomik zorluklar ve ağır derecede fiziksel engeline rağmen erken yaşta çalışmak zorunda kaldı. Profesyonel hayata 2014’te başladı. Özyeğin Ü. Bilgisayar Mühendisliği’ni burslu olarak kazandı.. Ekonomik özgürlüğünü kazanmak için 2017’ye kadar Gitti-Gidiyor ve Turkcell gibi şirketlerde Ar-Ge çalışmalarına katıldı. Aynı sürede Hollanda, Oregon ve İngiltere’de de çeşitli staj ve eğitimlere katıldı. Yapay zekâ alanında kendini geliştirdi. 2016’da Google tarafından seçilen 9 kişilik Avrupa’nın en seçkin bilgisayar bilimi öğrencileri listesine girerek özel bir burs ile ödüllendirildi. DOKTORA bursu Google tarafından karşılandı. 2014’ten bu yana bilgisayar biliminin en uç alanlarında sayısız projeye imza attı.

Muratcan, en büyük yatırımcısının annesi olduğunu ifade ediyor. Her alanda oğluna destek olan anne Nilgün Çiçek’in birlikte elde ettikleri başarılar dünyada da ses getiriyor. Bugüne kadar 7 ülkede yaşama fırsatı bulup oğluyla kutsal toprakları da ziyaret eden Nilgün Çiçek, şimdi oğlunun ona armağan ettiği evde yaşıyor.

Muratcan Çiçek, 2022’de Türkiye’ye döndü ve YETERLY adında bir yazılım şirketi kurdu. Çiçek bu şirket hakkında ise şu bilgileri verdi; “Şirket, bireylerin kendilerini yeterli hissettikleri her konuda paylaşım yapabilecekleri; bilgi, yetenek ve becerilerin saniyeler içerisinde kişiden kişiye aktarılmasını sağlayacak online bir platform geliştiriyor. Bu platform tüm engellilerin sorunlarına çare bulmayı hedef almıştır.”

Sonuçta Muratcan; kendi gibi engelli olan yetenekli gençler için iyi bir örnek olmuştur. Tüm yetenekli engelli gençlerimiz arasında yıldız gibi parlayan ve muhteşem başarılara imza atan Muratcan evladımı gönülden alkışlıyorum. Yolun açık olsun kahraman Türk evladı. Başarılarını daim olmasını diliyorum..