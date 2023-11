Haber: Damla Oya Erman

Leonardo DiCaprio, başlangıç yıllarındaki kariyerine yardımcı olan Sharon Stone'a duyduğu minnettarlığı açıkladı. Stone, 1995 yapımı "The Quick and the Dead" adlı filmde DiCaprio'yu kadroya almakta ısrar ederek, stüdyonun henüz yükselen aktöre şans vermemesi üzerine, DiCaprio'nun maaşını kendi cebinden ödemeyi kabul etmişti.

DiCaprio, yaptığı son röportajda, Stone'a minnettarlığını dile getirdi. "Defalarca teşekkür ettim, ona yeterince teşekkür edemem," dedi. Stone'ın cömertliğiyle ilgili düşüncelerini paylaşan DiCaprio, "O harikaydı. O zamanlar benimle birlikte Russell Crowe'a da aynısını yaptı. Sanırım o dönemde 'Romper Stomper' ve 'Gilbert Grape' filmlerimizi gördü. İnanılmaz. Sinemanın bir savunucusu oldu ve diğer aktörlere fırsatlar tanıdı, bu yüzden çok minnettarım."

Stone, DiCaprio'nun "The Quick and the Dead"deki rolü için stüdyonun itirazlarına rağmen ısrarla bu genç aktörü seçmeye karar verdiğini açıklamıştı. Stone'ın hatıratında, stüdyonun daha tanınmış bir aktör yerine DiCaprio'yu seçmesine karşı çıktığını ve stüdyonun, eğer DiCaprio'yu o kadar istiyorsa, onun maaşını kendi maaşından ödemesi gerektiğini söylediğini ifade etti.

Sharon Stone, bu iddiaları doğrulayarak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Evet, @leonardodicaprio’nun maaşını kendi cebimden ödedim" ifadelerini kullandı. "Hayır, @russellcrowe'un maaşını ödemedim, ancak filmi iki hafta geciktirmek için onu Avustralya'dan getirmemiz gerektiğini söyledim ve yapımcımız @mikemedavoyup, gecikmeyi kabul etti. Ve bu masrafları karşılamayı kabul etti."

"The Quick and the Dead"de Stone, ölümcül bir düello yarışmasına giren bir kadın silahşörü olarak yer aldı, DiCaprio ise bu turnuvaya katılan bir yarışmacı olan "The Kid" karakterini canlandırdı. Bu film, DiCaprio'nun yıldızının parlamasından sadece birkaç ay önceki bir döneme denk gelmekte ve Stone, bu dönemdeki yapımcılık deneyimini hatırlatarak, Hollywood'da yapımcı olarak kendini ifade etmenin aktrisler için ne kadar zor olduğunu vurgulamıştı.