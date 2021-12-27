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86’ncı Büyük Atatürk Koşusu Ankara’da gerçekleştirildi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Aralık 2021 Pazartesi 16:18
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86’ncı Büyük Atatürk Koşusu Ankara’da gerçekleştirildi

ANKARA - Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102’nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 86’ncı Büyük Atatürk Koşusu'nu kadınlarda Burcu Subatan, erkeklerde Cihat Ulus kazandı.

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102’nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 86’ncı Büyük Atatürk Koşusu'nun startını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. Koşunun startına Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gençlik ve Spor İl Müdür Mustafa Çelik, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da katıldı. Dikmen Keklikpınarı'ndan saat 14.00'de başlayan koşu öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Koşu atletizm camiasının en önemli geleneklerinden biri. Her yıl artan bir teveccühle, halkımızın, gençlerimizin yoğun ilgisiyle büyüyerek devam ediyor. Bu yıl rekorla 1733 kişi katılıyor. Önce 2 yıl salgın nedeniyle sembolik olarak koşulmuştu. Bu yıl yine bir rekor kırılıyor. İnşallah sporu tabana yayma çalışmalarımız her branşta olduğu gibi atletizmde de sürecek. Zirveye olan iddiamız tüm branşlarda olduğu gibi atletizmde de devam edecek."

Bakan Kasapoğlu, startı vermesinin ardından kendisi de koşuya katıldı. 

1733 sporcunun katıldığı koşu Dikmen Keklikpınarı'ndan Ankara Tren Garı'nda sona erdi. 10,8 kilometrelik yarışı erkeklerde Cihat Ulus, kadınlarda ise Burcu Subatan birinci olarak tamamladı. 

BÜYÜK ATATÜRK KOŞUSU 

İlk koşu 27 Aralık 1936 tarihinde yapıldı ve yarışmaya 12 atlet katıldı. Yarış, ilk organizasyonun yapıldığı 1936 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirildi. İlk yarışı Galip Darılmaz kazandı.

Yarışmayı erkeklerde Şükrü Saban ve Mehmet Yurdadön sekizer kez kazanma başarısı gösterirken, kadınlarda Lale Öztürk 4 kez ipi göğüsleyen ilk isim oldu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
86ncı Büyük Atatürk KoşusuAnkara
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