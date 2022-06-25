96'ncı Gazi Koşusu yarın koşulacak 

Dünya çapında milyarca insanı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıldır seyircisiz olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu için İstanbul Veliefendi Hipodromu, bu yıl kapılarını yarışseverlere açacak. Bu yılki birincilik ikramiyesi 2.500.000 TL olarak belirlendi. 96'ncı Gazi Koşusu'nda ikinciye 1.000.000 TL, üçüncüye 500.000 TL, dördüncüye 250.000 TL ve beşinciye ise 125.000 TL ikramiye dağıtılacak. Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 3.859.700 TL’lik bir ikramiye kazanmış olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 4.578.450 TL’ye ulaşacak.

İstanbul Veliefendi Hipodromunda yarışseverler saat 12.00'den itibaren müzik dinletileri ve çocuk animasyonları başta olmak üzere çeşitli aktivitelerle unutamayacakları bir gün geçirecekler.

96'NCI GAZİ KOŞUSU CANLI YAYINLA DEMİRÖREN MEDYA TV KANALLARINDA

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri aralıksız olarak düzenlenen Gazi Koşusu, Demirören Medya bünyesinde yer alan Kanal D, CNN Türk, D-Smart ve TAY TV’den canlı yayınlanacak.

Son 7 yıldır Ahmet Çelik’in kazandığı Gazi Koşusu’nda bu sezon kimin birinci geleceği merakla beklenirken, 22 safkan Türk atçılığının en prestijli yarışını kazanmak için mücadele edecek. Yarışın favorilerinden Final Dance isimli safkan Halis Karataş ile start alırken, Ahmet Çelik Zala Bey isimli safkanla, Gökhan Kocakaya’da Sigoş isimli safkanla mücadele edecek. Genç yetenekler Vedat Abiş ve Görkem Özçelik’in ilk kez start alacağı 96'ncı Gazi Koşusu saat 17.15’te başlarken, Demirören Medya TV Kanalları Kanal D, CNN Türk, D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve TAY TV’den canlı ekrana gelecek.