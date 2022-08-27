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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı

27 Ağustos 2022 Cumartesi 14:21
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı

İSTANBUL - A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası E Grubu ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynanan mücadeleyi 25-15, 25-19, 25-14 setlerle kazanan Filenin Efeleri, şampiyonaya galibiyetle başladı. Millilerde Adis 19 sayıyla en skorer isim olurken, O'na Burak 17, Burutay 8, Faik Samed ile Bedirhan 4, Arslan 3 sayıyla eşlik etti. 

A Milli Erkek Voleybol Takımı, E Grubu'ndaki ikinci maçını 29 Ağustos Pazartesi günü TSİ 22.15'te İtalya ile oynayacak.


 

SALON: Ljubljana, Slovenya

HAKEMLER: Vera Mechan Walter Hugo (Peru), Kandil Wael (Mısır)

TÜRKİYE: Faik Samed, Arslan, Burutay, Bedirhan, Adis, Burak, Volkan (L)

ÇİN: Yuantai Yu, Zhejia Zhang, Yaochen Yu, Jingyin Zhang, Shikun Peng, Guanhua Zhang, Yang Y.M (L) (Dai, Li )

SETLER: 25–15, 25–19, 25–14

SÜRE: 1 saat (17' 21' 22')

DHA

Anahtar Kelimeler:
A Milli Erkek Voleybol TakımıDünya Şampiyonası
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