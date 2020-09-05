A Milli Futbol Takımı Belgrad'da

A Milli Takım kafilesini taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçak, yaklaşık 2 saatlik uçuşun ardından Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'na ulaştı. Ay-Yıldızlıları havalimanında TC Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç karşıladı.

A Milliler, apronda yapılan pasaport kontrollerinin ardından otobüsle doğrudan kamp yapacağı otele geçti.

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir futbolcunun bugün maçın oynanacağı Rajko Mitic Stadı'nda düzenleyeceği basın toplantısı TSİ 20.30'da başlayacak. A Millî Takım, son çalışmasını da toplantının ardından TSİ 21.00'de gerçekleştirecek.