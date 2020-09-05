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A Milli Futbol Takımı Belgrad'da

UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'taki ikinci maçında yarın Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, müsabakanın oynanacağı başkent Belgrad'a geldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Eylül 2020 Cumartesi 17:52
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A Milli Futbol Takımı Belgrad'da

A Milli Takım kafilesini taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçak, yaklaşık 2 saatlik uçuşun ardından Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'na ulaştı. Ay-Yıldızlıları havalimanında TC Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç karşıladı.

A Milliler, apronda yapılan pasaport kontrollerinin ardından otobüsle doğrudan kamp yapacağı otele geçti.

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir futbolcunun bugün maçın oynanacağı Rajko Mitic Stadı'nda düzenleyeceği basın toplantısı TSİ 20.30'da başlayacak. A Millî Takım, son çalışmasını da toplantının ardından TSİ 21.00'de gerçekleştirecek. 

DHA

Son Güncelleme: 05.09.2020 18:00
Anahtar Kelimeler:
A Milli TakımSırbistan
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