A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi'ne yükseldi

Milli takımın gollerini 16'ncı dakikada penaltıdan Cengiz Ünder, 39'uncu dakikada kendi kalesine Chanot ve 87'nci dakikada İsmail Yüksek kaydetti. Lüksemburg'un golleri ise 8'inci dakikada Martins, 37'nci dakikada Sinani ve 69'uncu dakikada Gerson Rodrigues'ten geldi.

8'inci dakikada Lüksemburg öne geçti. Kaleci Moris'in uzun oynadığı topa hareketlenen Martins, Eren ile Uğurcan'ın anlaşmazlığı sonucunda ceza sahası içerisinde meşin yuvarlağı önünde buldu. Bu oyuncunun altıpas içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

15'inci dakikada Türkiye penaltı kazandı. Sol kanatta ceza sahası dışından topla birlikte hareketlenen Kerem'in ceza sahası içerisinde Chanot tarafından düşürülmesi sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi.

16'ncı dakikada milli takım beraberliği yakaladı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Cengiz Ünder, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 1-1.

18'inci dakikada gelişen milli takım atağında Halil'in arapasıyla ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Enes'in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Moris kurtardı.

23'üncü dakikada gelişen Türkiye atağında Kerem pasını ceza sahası içerisindeki Enes'e aktardı. Enes'in topuğuyla verdiği pas sonucu meşin yuvarlakla buluşan Halil'in plase vuruşunda top yandan dışarı gitti.

37'nci dakikada Lüksemburg öne geçti. Kaan'dan kaptığı topla milli takımın ceza sahasına doğru hareketlenen Borges Sanches'in pasıyla ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Sinani'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

39'uncu dakikada Türkiye yeniden eşitliği yakaladı. Ferdi'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Cengiz'in sol ayağıyla ceza sahası içerisine gönderdiği meşin yuvarlağa Chanot'un ters dokunuşunda top ağlarla buluştu: 2-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sonuçlandı.

51'inci dakikada Kerem'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan İrfan Can'ın sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Moris kurtardı.

60'ıncı dakikada milli takım gole çok yaklaştı. Cengiz'in sağ kanattan yaptığı ortada müsait pozisyonda Enes'in kafa vuruşunu kaleci Moris kurtardı.

69'uncu dakikada Lüksemburg bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Bohnert'in ceza sahasına yerden yolladığı topla buluşan Gerson'un plase vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-3.

87'nci dakikada İsmail Yüksek'in ceza sahası dışından sert şutu, ağlara gitti: 3-3. Genç oyuncu, milli takımla ilk maçında ilk golünü atmış oldu.

Müsabaka 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

A Milli Futbol Takımı, bu beraberlikle puanını 13'e yükselterek son maçlar öncesinde grup liderliğini garantiledi ve UEFA Uluslar B Ligi'ne yükseldi.

Stefan Kuntz: Üst lige çıktığımız için mutluyum

UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup 5'inci maçında Lüksemburg ile 3-3 berabere kalarak son maçlar öncesinde grup liderliğini garantileyen ve B Ligi'ne yükselen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Savunma oyuncularının sakatlandığını söyleyen Kuntz, "3 savunma oyuncumuzun sakatlığı söz konusuydu. Ozan Kabak'ın karşılaşmadan 3 saat önce oynayamayacağı kesinleşti. Merih sakatlıktan dolayı kadroda yoktu. İlk golden sonra da Çağlar sakatlandı, ikinci yarı almak zorunda kaldık onu. Bireysel ve defansif hatalar yaptık. Defansif oyunlar hücumda başlar. Burada aynı şekilde takım halinde iyi olamadık. Mutluyum, üst lige çıktık ve yine mutluyum öğreneceğimiz çok şey var. Bireysel anlamda ağır hatalar yaptık ve bu sayede Lüksemburg takımının daha kolay gol atabilmesini sağladık. Defansif oyuna hazır olmak ve yapabilmek forvetten başlar. 11 oyuncu savunma görevini yapar ama biz bunu takım halinde iyi yapamadık" dedi.

"İLK İDMANDA TÜM STOPERLERİMİZ SAĞLIKLIYDI"

Kampın ilk idmanında aday kadrodaki tüm stoperlerin sağlıklı olduğunu dile getiren Alman çalıştırıcı, "Maçtan bir gün önce Merih ağrılarım var şikayetiyle geldi bize. Ozan Kabak'ın maçtan 3 saat önce ağrısını söylemiş olması durumu da çok kısa süre önce oldu. Çağlar'ın kale çizgisi önünde kayması da şanssız bir sakatlık oldu. Ben 4 tane stoper çağırdım kadroma. Bu oyuncularımızın bugün itibarıyla maça çıkmama durumu söz konusu değildi. Kısa süre kala bu olaylar gelişti. 4 stoper yeterli diye düşünmüştüm. Ozan'ın sakatlığını haber aldığımızda hemen Cenk Özkaçar'ı arayıp aday kadroya çağırdık ve Faroe Adaları ile oynanacak olan maçta kadromuzda olacak" ifadelerini kullandı.

"FERDİ ORTA SAHADA ÇOK İYİ BİR İŞ ÇIKARDI"

Ferdi Kadıoğlu'nun orta sahadaki performansıyla ilgili gelen soruya Kuntz, "Ferdi'yi Hollanda Ümit Milli Takımı'nda oynadığı dönemden beri tanıyorum. Bu özelliğinden istifade etmek istedik. Sol bekte Eren, Rıdvan gibi oyuncular var. Sağ bekte Zeki ve Onur gibi oyuncular var. Ferdi gibi oyuncularımızdan en hızlı şekilde başka pozisyonları verebilecek oyuncularımızdan bir tanesi. Bizim ne istediğimizi biliyor. UEFA Uluslar Ligi maçlarından beri bizimle. Orta sahada görevlendirdim ve çok iyi bir iş çıkardı. İsmail ve İrfan Can gibi oyuncular ilk kez birlikte oldular. Bizim tercihimiz daha önce bizimle oynamış oyunculardan oldu ilk etapta. Oynamaya hazır oyuncularımızın durumunu gözden geçirmemiz lazım. Sakat oyuncularımızın durumunu değerlendireceğiz. Ozan ve Merih geri dönecekler mi bakacağız. Cengiz de cezalı duruma düştü o da bizimle olamayacak" yanıtını verdi.