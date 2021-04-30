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A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Milletler Ligi maç programı belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Miletler Ligi’nde verecek. Organizasyon, dünya genelinde devam eden koronavirüs pandemisi sebebiyle fanus sistemiyle İtalya’nın ev sahipliğinde Rimini’de düzenlenecek.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Nisan 2021 Cuma 14:56
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A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Milletler Ligi maç programı belli oldu

İSTANBUL - 25 Mayıs-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda milli takım; Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Tayland ile mücadele edecek. FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde her takım, 15 maç oynayacak. Oynanan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde genel sıralamada ilk 4’te yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı elde edecek. 2021 Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 24-25 Haziran tarihlerinde oynanacak.

2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, 2018’de 2'ncilik, 2019’da 4'üncülük elde etti.

A Milli Takım’ın Voleybol Milletler Ligi’ndeki maç programı şu şekilde:

25 Mayıs   13.00 Türkiye - Sırbistan

26 Mayıs   22.00 Türkiye - İtalya

27 Mayıs   19.00 Polonya - Türkiye

31 Mayıs   17.00 Kanada - Türkiye

1 Haziran  11.00 Türkiye - Almanya

2 Haziran  17.00 Çin - Türkiye

6 Haziran  14.00 Türkiye - Tayland

7 Haziran  13.00 Türkiye - Dominik Cumhuriyeti

8 Haziran  13.00 Türkiye - Rusya

12 Haziran 14.00 Japonya - Türkiye

13 Haziran 11.00 Türkiye - Belçika

14 Haziran 22.00 A.B.D. - Türkiye

18 Haziran 22.00 Türkiye - Hollanda

19 Haziran 22.00 Güney Kore - Türkiye

20 Haziran 22.00 Brezilya - Türkiye

DHA

Anahtar Kelimeler:
A Milli Kadın Voleybol TakımıMaç Programı
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