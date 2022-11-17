Galeriler Videolar Yazarlar Ä°Åž Ä°LANLARI
Antalya
Gazete SayfalarÄ± GÃœNCEL RÃ¶portaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Ã–ne Ã‡Ä±kan ManÅŸet KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÃœRKÄ°YE SAÄžLIK
BÄ°ST
4.579,18
ALTIN
1.055,91
DOLAR
18,63
STERLÄ°N
22,13
EURO
19,32
Samsun'da kamu konutlarÄ± satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Samsun'da kamu konutlarÄ± satÄ±ÅŸa...
Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, 2.500 SÃ¶zleÅŸmeli Personel alacak
Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, 2.500 SÃ¶zleÅŸmeli...
Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 144 Memur alacak
Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±...
Didim'de eÄŸitim ve dinlenme tesisi kiraya verilecek
Didim'de eÄŸitim ve dinlenme...

AbdÃ¼lkadir Ã–mÃ¼r ve HÃ¼seyin TÃ¼rkmenâ€™in sÃ¶zleÅŸmeleri uzatÄ±ldÄ±

17 KasÄ±m 2022 PerÅŸembe 14:04
AbdÃ¼lkadir Ã–mÃ¼r ve HÃ¼seyin TÃ¼rkmenâ€™in sÃ¶zleÅŸmeleri uzatÄ±ldÄ±

TRABZON -Â Â Trabzonspor, yerli oyunculardan AbdÃ¼lkadir Ã–mÃ¼r ve HÃ¼seyin TÃ¼rkmenâ€™in sÃ¶zleÅŸmelerini 2027 yÄ±lÄ±na kadar uzattÄ±.

Trabzonsporâ€™da yeni sezon kadrosunda yer alan yerli oyunculardan HÃ¼seyin TÃ¼rkmen ile altyapÄ±dan yetiÅŸtirdiÄŸi AbdÃ¼lkadir Ã–mÃ¼râ€™Ã¼n sÃ¶zleÅŸmesi yenilendi. Trabzonsporâ€™dan Kamuyu AydÄ±nlatma Platformuâ€™na (KAP) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, AbdÃ¼lkadir Ã–mÃ¼r ile HÃ¼seyin TÃ¼rkmenâ€™in sÃ¶zleÅŸmelerinin mali ÅŸartlarÄ± yenilenerek 31 MayÄ±s 2027 tarihine kadar uzatÄ±ldÄ±.

Yeni sÃ¶zleÅŸmeye gÃ¶re AbdÃ¼lkadir Ã–mÃ¼râ€™e, 2022-23 sezonunda 20.000.000.-TL garanti Ã¼cret Ã¶denecek. Sonraki sezonlarda ise Ã–mÃ¼râ€™e, bir Ã¶nceki sezon Ã¶denecek garanti Ã¼crete, TÃœÄ°K tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanacak 12 aylÄ±k ortalama enflasyon oranÄ±nda artÄ±ÅŸ yapÄ±lÄ±rken, bu artÄ±ÅŸ oranÄ± yÃ¼zde 30'dan fazla olmayacak.

Bordo mavililerde HÃ¼seyin TÃ¼rkmenâ€™e ise 2022-23 sezonunda 9.000.000.-TL garanti Ã¼cret Ã¶denecek. TÃ¼rkmenâ€™e sonraki sezonlarda ise, TÃœÄ°K tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanacak 12 aylÄ±k ortalama enflasyon oranÄ±nda artÄ±ÅŸ yapÄ±lÄ±rken, bu artÄ±ÅŸ oranÄ± yÃ¼zde 30'dan fazla olmayacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AbdÃ¼lkadir Ã–mÃ¼rHÃ¼seyin TÃ¼rkmenTrabzonsporSÃ¶zleÅŸme
Yorumlar
Avatar
AdÄ±nÄ±z
Yorum GÃ¶nder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak Ã¼zere yÃ¶neticiye iletilmiÅŸtir.×
Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.
Ä°lgili Haberler
Giresunspor, 4 galibiyetini de Ä°stanbul takÄ±mlarÄ±na karÅŸÄ± aldÄ±
Giresunspor, 4 galibiyetini de Ä°stanbul takÄ±mlarÄ±na karÅŸÄ± aldÄ±
Afrika Ã¼lkeleri kamp iÃ§in yine Antalyaâ€™yÄ± seÃ§ti
Afrika Ã¼lkeleri kamp iÃ§in yine Antalyaâ€™yÄ± seÃ§ti
Stefan Kuntz: Ä°lk 60 dakikadan Ã§ok memnunum
Stefan Kuntz: Ä°lk 60 dakikadan Ã§ok memnunum
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Ä°lanlar
    Copyright © 2022 - TÃ¼m haklarÄ± saklÄ±dÄ±r.
    KÃ¼nye Ä°letiÅŸim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans