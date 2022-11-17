AbdÃ¼lkadir Ã–mÃ¼r ve HÃ¼seyin TÃ¼rkmenâ€™in sÃ¶zleÅŸmeleri uzatÄ±ldÄ±

TRABZON -Â Â Trabzonspor, yerli oyunculardan AbdÃ¼lkadir Ã–mÃ¼r ve HÃ¼seyin TÃ¼rkmenâ€™in sÃ¶zleÅŸmelerini 2027 yÄ±lÄ±na kadar uzattÄ±.



Trabzonsporâ€™da yeni sezon kadrosunda yer alan yerli oyunculardan HÃ¼seyin TÃ¼rkmen ile altyapÄ±dan yetiÅŸtirdiÄŸi AbdÃ¼lkadir Ã–mÃ¼râ€™Ã¼n sÃ¶zleÅŸmesi yenilendi. Trabzonsporâ€™dan Kamuyu AydÄ±nlatma Platformuâ€™na (KAP) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, AbdÃ¼lkadir Ã–mÃ¼r ile HÃ¼seyin TÃ¼rkmenâ€™in sÃ¶zleÅŸmelerinin mali ÅŸartlarÄ± yenilenerek 31 MayÄ±s 2027 tarihine kadar uzatÄ±ldÄ±.



Yeni sÃ¶zleÅŸmeye gÃ¶re AbdÃ¼lkadir Ã–mÃ¼râ€™e, 2022-23 sezonunda 20.000.000.-TL garanti Ã¼cret Ã¶denecek. Sonraki sezonlarda ise Ã–mÃ¼râ€™e, bir Ã¶nceki sezon Ã¶denecek garanti Ã¼crete, TÃœÄ°K tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanacak 12 aylÄ±k ortalama enflasyon oranÄ±nda artÄ±ÅŸ yapÄ±lÄ±rken, bu artÄ±ÅŸ oranÄ± yÃ¼zde 30'dan fazla olmayacak.



Bordo mavililerde HÃ¼seyin TÃ¼rkmenâ€™e ise 2022-23 sezonunda 9.000.000.-TL garanti Ã¼cret Ã¶denecek. TÃ¼rkmenâ€™e sonraki sezonlarda ise, TÃœÄ°K tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanacak 12 aylÄ±k ortalama enflasyon oranÄ±nda artÄ±ÅŸ yapÄ±lÄ±rken, bu artÄ±ÅŸ oranÄ± yÃ¼zde 30'dan fazla olmayacak.