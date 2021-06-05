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Ali Koç: Görüşmemiz olmadı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sportif direktör iddialarına son noktayı koydu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Haziran 2021 Cumartesi 13:29
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Ali Koç: Görüşmemiz olmadı

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun ayrılmasının ardından sportif direktörlük görevine gelecek isim merak konusu olamya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde basınla bir araya geldiğinde sportif direktörlük görevine hala inandığını ifade eden Ali Koç, "Çünkü bu sektör geliştikçe FFP, harcama limitleri, bankalarla yapılan anlaşmalar vs. Bir Genel Müdür, CEO kıvamında futbola bakan ama sahayla alakası olmayan bir kişi ve departmana ihtiyaç var. Emre Belözoğlu bizim elimizdeki arkadaşlardan iletişimci, hukukçu, finansçı 3-4 arkadaşı da futbol şubesinin sportif direktör altında konumlandırdı ki çok doğru yaptığını düşünüyorum. Onun için sportif direktörlük müesesesinin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum" demişti.

"MUSTAFA ERÖĞÜT VE ÖNDER ÖZEN İLE GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"

Başkan Ali Koç'un bu açıklamalarının ardından Medipol Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt ile Beşiktaş eski sportif direktörü Önder Özen'in isimleri sarı-lacivertli kulüp için gündeme geldi. Ali Koç, Futbolda Sözde Şike soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan davanın karara bağlanmasının ardından gazetecilerin kendisine yönelttiği sorulara cevap verdi. Eröğüt ve Özen ile ilgili iddiaları yalanlayan Ali Koç, iki isimle de görüşmeleri olmadığını kaydetti. Başkan Koç, "Mustafa Eröğüt, Başakşehir'de gayet başarılı bir isim. Görüşmemiz olmadı ancak Başakşehir Kulübü neden bıraksın kendisini. Ayrıca Önder Özen ile de temasımız olmadı. Teknik direktörlük görevi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer konular için daha erken" şeklinde açıklama yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBaşkanAli Koç
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