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Beşiktaş, Adana Demirspor hazırlıklarına ara vermeden başladı

26 Aralık 2022 Pazartesi 16:08
Beşiktaş, Adana Demirspor hazırlıklarına ara vermeden başladı

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig’in 16’ncı haftasında 29 Aralık Perşembe günü sahasında Adana Demirspor’u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. 

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Gaziantep FK maçında görev yapan oyuncular, günü salonda yaptıkları rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladıkları idmana, 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Antrenman dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAdana Demirspor MaçıHazırlık
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