Beşiktaş, Michy Batshuayi ile görüşmelere başlandığını açıkladı

İSTANBUL, (DHA)
Kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kendisi ve kulübü Chelsea ile görüşmelere başlanmıştır."
YENİ ÇAĞRI GAZETESİ
Beşiktaş, Michy Batshuayi'nin transferi konusunda kendisi ve kulübü Chelsea ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
İSTANBUL, (DHA)
Kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kendisi ve kulübü Chelsea ile görüşmelere başlanmıştır."
YENİ ÇAĞRI GAZETESİ