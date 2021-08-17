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Beşiktaş, Michy Batshuayi ile görüşmelere başlandığını açıkladı

Beşiktaş, Michy Batshuayi'nin transferi konusunda kendisi ve kulübü Chelsea ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
17 Ağustos 2021 Salı 16:45
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Beşiktaş, Michy Batshuayi ile görüşmelere başlandığını açıkladı

İSTANBUL, (DHA) 

Kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kendisi ve kulübü Chelsea ile görüşmelere başlanmıştır."

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşMichy BatshuayiGörüşmelerKAPKamuyu Aydınlatma PlatformunaChelsea
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