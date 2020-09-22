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Burada edineceğim tecrübelerle kariyerime yeni bir deneyim ekleyeceğim

Trabzonspor’un yeni transferi Lewis Baker, “Benim açımdan önemli bir sezon olacağını düşünüyorum. Oynama fırsatıyla beraber, burada edineceğim tecrübelerle birlikte kendi kariyerime önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bahsettiğim gibi hoca ile projeler, kulübün geleceği ve yapmak istedikleri ile alakalı konuştuk. Benim için yeni bir meydan okuma. Bu meydan okumayı kesinlikle kabul ediyorum” dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Eylül 2020 Salı 14:05
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Burada edineceğim tecrübelerle kariyerime yeni bir deneyim ekleyeceğim

TRABZON - Trabzonpor’un İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Lewis Baker, bordo-mavili ekibin antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımda birçok tecrübeli isim bulunduğunu ve bu isimlerin kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Baker, "Dolayısıyla işimi biraz kolaylaştırmış oldular. İngiltere’den gelmeden önce maçlara çıkmaya hazırdım ancak takdir edersiniz ki takım arkadaşlarınızı henüz tanımadan, özelliklerini bilmeden maça çıkmak çok zor. Bunun zorluğunu ilk başta yaşadım açıkçası. Bunu yavaş yavaş atlattığımı, arkadaşlarımla kısa sürede iyi bir uyum sağladığımızı düşünüyorum” diye konuştu.

"SEZONUN GERİ KALANINI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Futbolu çok özlediğini dile getiren Baker, “Uzun sürenin ardından yarışmacı maçlara, mücadele gerektiren maçlara tekrar dahil olma fırsatı buldum. Sezonun geri kalanını dört gözle bekliyorum. Merkez orta pozisyonun en sevdiğim, tercih ettiğim pozisyon olduğunu söyleyebilirim. Buraya gelmeden önce evet hoca ile konuştum. Kulübün projeleri, geleceği hakkında konuştuk. Duyduğum şeylerden sonra çok etkilenmiştim açıkçası. Duyduğum şeylerin buraya gelmemde katkısı oldu” şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE LİGİNİ TAKİP EDEN BİRİYDİM"

Transfer olmadan önce Süper Lig’i takip ettiğini söyleyen İngiliz orta saha, “Benim açımdan önemli bir sezon olacağını düşünüyorum. Oynama fırsatıyla beraber, burada edineceğim tecrübelerle birlikte kendi kariyerime önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bahsettiğim gibi hoca ile projeler, kulübün geleceği ve yapmak istedikleri ile alakalı konuştuk. Benim için yeni bir meydan okuma. Bu meydan okumayı kesinlikle kabul ediyorum. Buraya gelme sebeplerimden bir tanesi de bu. Türkiye ligini takip eden biriydim. Burada hangi tip oyuncular olduğunu biliyordum. Benim için de eğlenceli bir sezon olacak” ifadelerini kullandı.

"KENDİMİZ GİBİ OYNAYARAK MAÇLARI KAZANMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Hakemlerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Baker, sözlerini şöyle noktaladı:

“Maçlarda her iki takım için de tek hakem var. Bazen kabullenmesi zor olsa da hakemlerin kararlarını kabul etmeniz gerekiyor. Çok fazla bir şey yapmanız mümkün gözükmüyor. Hakemsiz maç da olmayacağı için onları unutarak, kendimiz gibi oynamaya çalışarak maçları kazanmaya çalışacağız. Hakem faktörünü dışarda bırakmaya çalışacağız.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporLewis Baker
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