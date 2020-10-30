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Çalımbay: Penaltı ve kırmızı kart oyunun kaderini belirledi

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Maccabi Tel-Aviv maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Maçın başından sonuna kadar özellikle de ilk yarı gerçekten mükemmel oynadık, rakibe pozisyon dahi vermedik. Ancak şanssızlık yaşadık penaltı ve kırmızı kart oyunun kaderini belirledi" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Ekim 2020 Cuma 08:50
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Çalımbay: Penaltı ve kırmızı kart oyunun kaderini belirledi

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda 2-1 mağlup oldukları Maccabi Tel-Aviv maçı sonrasında değerlendirmlerde bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, şanssız bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Karşılaşmanın başından sonuna kadar çok iyi oynadıklarını belirten Çalımbay, "Penaltı pozisyonuna kadar oyunun hakimiydik. 11 kişi kalsaydık keşke penaltıdan gol yeseydik, hiç problem yoktu. Maça çıkarken elimizde tek stoper, tek sağ bek, tek sol bek vardı. Rakip takımın 11-12 yedeği varken bizim 5 yedeğimiz vardı. Çok sıkıntılı bir durumda maça çıktık ama arkadaşlarım gerçekten mükemmel oynadılar. Maçın başından sonuna kadar özellikle de ilk yarı gerçekten mükemmel oynadık, rakibe pozisyon dahi vermedik. Ancak şanssızlık yaşadık penaltı ve kırmızı kart oyunun kaderini belirledi. Bu grupta şansımız bitmedi, yolumuza yine devam edeceğiz. İnşallah sakatlarımız da geldiğinde daha alternatifli kadromuz olacak. UEFA maçlarına alışmış olacağız. Kalan maçlarımızı kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bugün takımımla gurur duydum, hepsini tebrik ettim" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ DEĞİŞMEDİ"

Hem Avrupa hem de ligdeki iddialarının devam ettiğini vurgulayan Çalımbay, "Sakatlıklar ve yoğun maç programı nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşadık. Ancak grupta kalan maçları kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Özellikle defansta sorun yaşıyoruz. Sakat sakat oynayan Samba Camara kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sezon başında listeye dahil ettiğimiz oyuncuların bir çoğu maalesef sakatlandı. Onların yerine listeye oyuncu dahil etme şansımız yok" açıklamasında bulundu.

"MACCABI'Yİ YENECEĞİZ"

Kalan maçlarda galibiyetler almak için sahaya çıkacaklarını belirten Çalımbay, "Göreceksiniz Maccabi'yi İsrail'de yeneceğiz. Sakatlarımızın dönmesi ve takımda eksiklerimizin olmaması durumunda bunu yapacağımıza inanıyorum. Hem Avrupa'da gruptaki iddiamızı sürdüreceğiz hem de ligde yine geçen sezon olduğu gibi şampiyonluk mücadelesi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporMaccabi TelAvivUEFA Avrupa Ligi
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