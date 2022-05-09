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Çukurova'da Fagbenle sezonu kapattı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Mayıs 2022 Pazartesi 10:41
Çukurova'da Fagbenle sezonu kapattı

MERSİN - ÇUKUROVA Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nde iç yan bağlarında yırtık oluşan Temi Fagbenle sezonu kapattı. 

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisinin son maçında önceki gün OGM Ormanspor'a konuk olan Mersin temsilcisinin uzun forveti Temi Fagbenle, rakibiyle girdiği mücadele sonrası sakatlanarak oyundan alındı. Yapılan muayene sonucunda iç yan bağlarında yırtık tespit edilen ve sezonu kapatan Fagbenle, turuncu-lacivertli ekibin Fenerbahçe Safiport ile oynayacağı final serisinde forma giyemeyecek. 

Aynı noktadan sakatlanan Tiffany Hayes'in durumu ise maç saatinde belli olacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
çukurovaSezon
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