Denizlispor'un yıldızını Bahia kaptı

DENİZLİ - Süper Lig'den düşen Denizlispor'dan ayrıldıktan sonra adı TFF 1'inci Lig'de birçok takımla anılan golcü Hugo Rodollega, Brezilya Serie A ekiplerinden Bahia'ya transfer oldu. Son 2 yılı Denizli'de olarak ülkemizde 6 yıldır aralıksız Akhisarspor ve Trabzonspor formalarını da giyen 35 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, geçen sezon yeşil-siyahlılarda Süper Lig'de 14 gol atmıştı. Yeni sezon öncesi kadrosu dağılıp yönetim belirsizliği yaşayan Denizlispor'da takımda geçen yıldan kalan 7 isim, daha önce kiralık gönderilen futbolcular ve altyapıdan gençler, Antrenör Veli Acar yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde başlayan antrenmanları sürdürüyor.