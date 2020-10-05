Fenerbahçe, Ademi'yi açıkladı

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Basel Kulübü’nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul’a gelmiştir" ifadeleri kullanıldı.