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Fenerbahçe'de Burak Kapacak takımla ilk antrenmanına çıktı

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Bursaspor'dan kadroya dahil edilen Burak Kapacak, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
08 Ağustos 2021 Pazar 15:31
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Fenerbahçe'de Burak Kapacak takımla ilk antrenmanına çıktı

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan antrenman; ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Sonrasında 3 gruba ayrılan futbolcular; 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

YENİ TRANSFER İLK İDMANINA ÇIKTI

Sarı-lacivertli ekipte, Bursaspor'dan kadroya dahil edilen Burak Kapacak, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Öte yandan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın deplasmanda GZT Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. 

DHA

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FenerbahçeBursasporKadroBurak KapacakYeni ÇağrıAntrenman
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