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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Sevilla ile rövanş maçına çıkacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda 2-0 yenildiği ilk maçın rövanşında, yarın İspanya temsilcisi Sevilla'yı konuk edecek.

15 Mart 2023 Çarşamba 10:12
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Sevilla ile rövanş maçına çıkacak

Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver yönetecek. Müsabakada Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak.
Fenerbahçe, deplasmanda yapılan son 16 turu ilk maçında rakibine, ikinci yarıda atılan gollerle 2-0 yenilmişti.

Fenerbahçe çeyrek final için sahaya çıkacak

Fenerbahçe, Rennes, Dinamo Kiev, AEK Larnaca'nın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu, 6 maçta elde ettiği 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 14 puanla lider bitirdi.
Avrupa Ligi'nin 6 kupayla en çok kazanan takımı olan Sevilla ise Manchester City, Borussia Dortmund ve Kopenhag'ın olduğu Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Play-off turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşen Sevilla, evinde 3-0 yendiği rakibine deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen tur atladı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
Mücadele ettiği ligde kötü günler geçiren Avrupa'nın köklü takımlarından Sevilla'ya deplasmanda ilk maçta 2-0 yenilen sarı-lacivertliler, yarınki rövanş maçında taraftarının da desteğiyle Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalmayı sağlayacak skor bulmayı hedefliyor.
2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşen sarı-lacivertliler, İspanyol rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.

Fenerbahçe'de eksikler

Fenerbahçe, Sevilla karşısına, sakatlığı devam eden Luan Peres ve ilk maçta sakatlanarak oyundan çıkan Lincoln Henrique'den yoksun çıkacak.
Sarı-lacivertlilerin kadrosunda, isimleri UEFA'ya bildirilmeyen Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun da yer almayacak.
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde ise şans verilmesi durumunda Avrupa Ligi'nde ilk kez sarı-lacivert formayı giyecek.

Avrupa kupalarında 254. maç

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 253 müsabakada 94 galibiyet, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.
Bu maçlarda rakip fileleri 325 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 367 gol gördü.

Kupa 2'de 136. maç

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 136. maçına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, daha önce, bu kulvarda 135 müsabakada 59 galibiyet, 33 beraberlik ve 43 mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe rakip filelere 190 gol gönderirken, kalesinde 171 gol gördü.
Sarı-lacivertliler, yeni adıyla düzenlenmeye başladıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde ise 81 maça çıktı. Bu müsabakalarda 41 galibiyet, 23 beraberlik ve 17 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 118 gol atarken, 80 gol yedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeUEFA Avrupa LigiFutbolSevilla
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