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Fenerbahçe’de Dinamo Kiev maçının hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

16 Temmuz 2022 Cumartesi 12:28
Fenerbahçe’de Dinamo Kiev maçının hazırlıkları sürüyor

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Salonda başlayan çalışma, sahada devam etti. Sarı-lacivertli ekibe yeni katılan Willian Arao, Tiago Çukur ve Joshua King'in de yer aldığı antrenman koşu çalışmaları ile başladı. Ardından gruplar halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Fenerbahçe’de sakatlıkları devam eden Luiz Gustavo ile Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra gribal enfeksiyonu bulunan Ferdi Kadıoğlu idmanda yer almadı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeDinamo KievAntrenmanHazırlıkFutbolFutbolcu
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