Hamit Altıntop: Bu takım geriye gitmiş

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 11 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Letonya ile oynayacağı karşılaşma için bugün Riga'ya hareket etti. Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla İstanbul Havalimanı'ndan 15.00'te Riga'ya giden Ay-Yıldızlı kafilede, TFF İcra Kurulu Üyesi ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetici Hamit Altıntop, dün akşamki Norveç maçında oyunun yeterli olmadığını kabul ettiklerini belirtti.

Altıntop, "1-1 bizi memnun etmiyor. Biz her maçı kazanmak istiyoruz ama gerçeklerden bahsediyoruz. Bu takım 6 ay inanılmaz kan kaybetmiş, geriye gitmiş. Bunları maçın içinde bölüm bölüm tekrar gördük. Takım halinde hareket etmede sıkıntılar çektik. Burada bazı arkadaşlarımız performanslarının altında kaldı. Tecrübeli oyunculardan beklentilerimiz daha büyük. Daha fazla sorumluluk alıp daha verimli olmaları gerekir. Ama tekrar söylüyorum; genel manada beş, altı günlük çalışmamızdan memnunum. Letonya'da üstüne koyarak daha etkili, daha verimli ve takım halinde daha iyi bir duruşla iyi bir sonuç alacağımıza inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"BAZI ARKADAŞLARIMIZ PERFORMANSLARININ ALTINDA KALDI"

Altıntop, "Bu beş, altı günlük sürede, genel manada memnunum. Çünkü çalışma ortamı, konsantrasyon ve iletişim çok iyiydi. Maça en iyi şekilde hazırlandık. Güzel bir gol ile başladık. Norveç takımı da çok iyi hazırlanmış. Defansif anlamda, baskı anlamında çok çok iyi şeyler yaptılar. Onları da burada tebrik etmek lazım. 1-1 bizi memnun etmiyor. Biz her maçı kazanmak istiyoruz ama gerçeklerden bahsediyoruz. Bu takım 6 ay inanılmaz kan kaybetmiş, geriye gitmiş. Bunları maçın içinde bölüm bölüm tekrar gördük. Takım halinde hareket etmede sıkıntılar çektik. Burada bazı arkadaşlarımız performanslarının altında kaldı. Burada tecrübeli oyunculardan beklentilerimiz daha büyük. Daha fazla sorumluluk alıp daha verimli olmaları gerekir. Ama tekrar söylüyorum genel manada 5-6 günlük çalışmamızda memnunum. Ama oynadığımız oyunun da yeterli olmadığını kabul ediyoruz. Letonya'da üstüne koyarak daha etkili, daha verimli ve takım halinde daha iyi bir duruşla iyi bir sonuç alacağımıza inanıyoruz" dedi.

"LETONYA'DA KAZANMAK İSTİYORUZ"

Grupta Türkiye'nin şansının devam ettiğini kaydeden Altıntop, bu şansı değerlendirmek istediklerinin altını çizdi. Kısa vadeli hedeflerinin dünya şampiyonasına katılmak olduğunu vurgulayan Altıntop, "Bu yolda ilk sınavımızda maalesef sadece berabere oynayabildik. Letonya'da kazanmak istiyoruz. Şansımızı korumak istiyoruz ve buradaki oyunu daha ileri taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ BİR SİSTEM KURMAK"

Hamit Altıntop, şunları söyledi: Ne kadar sabırsız olduğumuzu biliyoruz. Norveç takımını örnek almak lazım. O kadar eksiği olmasına rağmen; oyuna giren, yeni dahil olan nasıl oynaması gerektiğini bilerek hiçbir şekilde diğerini aratmadan, hocanın beklentilerini karşıladığını gördük. Bizim de hedefimiz bir sistem kurmak, havuzu büyütmek. Bilime ve eğitime daha önem verip bu sistemi ön plana çıkarmak. Bunu yapabileceğimize inanıyoruz. Ama buraya 'yeni bir hoca geldi, bir Hamit Altıntop geldi, haydi onlar ne yapacak?' ile bu iş olmaz. Hep beraber yapmamız gerekir. Kulüpteki hocalarımız, iç içe beraber bunu başarabiliriz. 'Hoca gelir ve bunu çözer' diye bir dünya yok. Bu bizim takımımız ve bizim oyuncularımız. Bugün bile istişarelere başladık oyun ile ilgili oyuncularla ilgili veya hazırlanma ile ilgili. Önerilere açığız. Olumlu eleştirileri de seve seve açığız."

"EN BÜYÜK ELEŞTİRİ MENTAL ÇÖKÜŞ"

Bir muhabirin "Size göre en uç olumlu veya olumsuz eleştiri neydi?" şeklindeki sorusuna Altıntop, "En büyük eleştiri mental çöküş. Bunu hiç kimsenin söylemesine gerek yok. Beklentiler bugünden yarına hemen karşılanacak şeyler değil. Bir şeyden emin olabilirsiniz, bu beş, altı günde konsantrasyonumuz da çalışma içeriğimiz de o kadar değerli ve önemli geçti ki gelecek günler burada inanılmaz büyük değişiklikler olacak. Burada manevi değerlerimizi ön plana çıkarmak istiyoruz. Oyuncularımız çok çok iyi sporcular olabilir ama ondan daha önemli olan çok çok iyi birey olmalarını istiyoruz" şeklinde yanıt verdi.