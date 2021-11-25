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Hamza Hamzaoğlu: Her maçı final maçı gibi oynayacağız

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Kasım 2021 Perşembe 16:03
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Hamza Hamzaoğlu: Her maçı final maçı gibi oynayacağız

RİZE - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Ligin sonuna kadar mücadele ile gideceğiz. Her maçı final maçı gibi oynayacağız ama hiçbir maçımız son maçımız olmayacak” dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig’in 14'üncü haftasında sahasında oynayacağı Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri’nde yapılan idman öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, 3-0 mağlubiyetle sona eren Konyaspor maçını değerlendirerek “Konya maçı üzüldüğümüz bir maç oldu. Çünkü iç sahadaki galibiyetten sonra dış sahadan da galibiyetle dönmeyi düşünüyorduk. Takımımızın son haftalarda ortaya koyduğu performansla birlikte Konya deplasmanından da iyi bir sonuçla döneceğimize hepimiz inandık. Takımım son ana kadar mücadele etti. Ne yazık ki 3-0'lık mağlubiyetle buraya geldik” şeklinde konuştu.

‘‘MÜCADELEMİZ DAHA YUKARIYI HAK EDİYOR"

Kayserispor maçını kazanmak zorunda olduklarını belirten Hamzaoğlu “Şimdi kendi sahamızda oynayacağımız güçlü bir rakip var. Kayserispor maçını ne yapıp edip kazanmak zorundayız. Dışarıdan alacağımız her puan bizim için ekstra olacak. Ama içeride oynayacağımız her maçı kazanmak zorundayız. Kendi sahamızda etkili ve güçlü bir takımız. Daha rahat oynuyoruz. İç sahada bu maçları kazanmak zorundayız ki yukarılara doğru çıkalım. Bunu yapacak gücümüz de, inancımız da, takıma güvenimiz de var. Gerçekten ortaya koyduğumuz mücadele ve oyun daha yukarıları hak ediyor ve bunu da başaracağız inşallah. Biraz sabır ve zaman gerektiğini geldiğimiz günden beri söylüyorum. Ligin sonuna kadar bu mücadele ile gideceğiz. Her maçı final maçı gibi oynayacağız ama hiçbir maçımız son maçımız olmayacak. Kazanacağımız maçlar da olacak, biz sabırla, bu mücadele ile oyunun sürdürmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hamza HamzaoğluÇaykur Rizespor
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