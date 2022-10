Jorge Jesus: Gruptaki en güçlü rakibimizle karşılaşacağız

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, “Yarınki maç sadece kimin 1’inci kimin 2’nci olacağını gösterecek. Asıl hedefimiz gruptan çıkmaktı ve bunu gerçekleştirdik” dedi.



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5’inci maçında yarın Fransa'nın Rennes ekibini konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile futbolculardan İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu. Jesus, gruptaki en güçlü rakiple karşılaşacaklarını ifade ederek, “Geçen seneyi 4. sırada tamamladılar. Şu anda da o konumdalar. Paris Saint Germain'den sonra en çok gol atan takım konumundalar. Bu tarz turnuvalarda tecrübeleri var. En iyi şartlarımızda olup kalitemizi ortaya koymamız gerekiyor. Maçı kazanıp gruptan çıkma kalitemiz var” şeklinde konuştu.



“ASIL HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAKTI VE BUNU GERÇEKLEŞTİRDİK”



Rennes maçının final mücadelesi olmadığını vurgulayan Jesus, “Yarınki maç sadece kimin 1’inci kimin 2’nci olacağını gösterecek. Asıl hedefimiz gruptan çıkmaktı ve bunu gerçekleştirdik. Final olarak bakmıyoruz ama grubu 1. sırada bitirmek istiyoruz. Daha az güçlü takımlarla eşleşmeniz garanti oluyor. İkinci olursanız UEFA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek takımlarla eşleşiyorsunuz. Ben gerçek final maçlarına final gözüyle bakarım. Avrupa'da final oynarsak ona final gözüyle bakarım” diye konuştu.



“MERT HAKAN İLE PERES’İN SAKATLIKLARI DAHA ZOR”



Jesus, Kadıköy’de harika bir atmosfer olduğunu ifade ederek, “Rakip kim olursa olsun bizim düşüncemiz hep aynı. Fikrimiz var ve maçı nerede oynarsak oynayalım fikirlerimizi sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Sakatlıkları konusunda Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres'in durumu King'e göre daha ciddi. Sakatlıkları daha zor, o yüzden önümüzdeki maçlarda bizimle olmayacaklar" şeklinde konuştu.



İRFAN CAN KAHVECİ'DEN JESUS'A SORU



Jorge Jesus, futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin, "Yarınki maçta rotasyon düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna ise, "Bu durum oyuncularımızın bana karşı ne kadar açık olduğunun göstergesi. Bu soru daha önceden planlanmış bir şey değil. Kadro idmanlarda az çok belli oluyor. Soruyu bana sorarken biliyor ki yine rotasyon olacak" şeklinde yanıt verdi.



İRFAN CAN KAHVECİ: JESUS İÇİN HER ŞEYİMİZİ VERMEYE ÇALIŞIYORUZ



Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci ise, “Hocamız gösterdiğimiz oyunla büyük hocalığını kanıtladı. Zaten buraya gelmeden kupalarıyla bunu başarmıştı. Ben hocanın insanlığını konuşmak istiyorum. Jorge Jesus inanılmaz iyi bir insan. Beni futbol kariyerimde en çok etkileyen insanlardan biri oldu. O’nun için her şeyimizi vermeye çalışıyoruz. Herkes hocaya çok saygı duyuyor" diye konuştu.



“HOCAMIZ BENDEN FAYDALANMAYI İYİ BİLİYOR”



İrfan Can, geçmiş sezonlarda az gol attığını ve bu sezon fazlasını kaydetmek istediğini ifade ederek, “Hocamız önceden orta saha oynadığımı biliyor. Pozisyon olarak hem içerde hem kenarda oynuyor gibi oynuyorum. Bu da performansımı artırıyor. Hocamız benden faydalanmayı iyi biliyor. Hocamızın bir sözü var; 'İyi hücum maç kazandırır ama iyi savunma şampiyon yapar.' İnşallah bunu devam ettiririz” dedi.



“HOCAM GELDİĞİNDEN BERİ FUTBOLDAN KEYİF ALMAYA BAŞLADIM”



Kadıköy'de bu sene farklı bir atmosfer olduğunu kaydeden İrfan Can, "Bu da hocamız sayesinde. Hocamız bizi birlikte tutuyor, herkes ona saygı gösteriyor. Sonuç alınca taraftar arkamızda duruyor ama bunu iyi ve kötü günde yapmaları lazım. Zaten bunu en iyi yapan taraftar Fenerbahçe taraftarı. Hocam geldiğinden beri futboldan keyif almaya başladım" şeklinde konuştu.