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Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa: Derbi galibiyeti için mutluyum

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Kasımpaşa sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
20 Şubat 2021 Cumartesi 18:22
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa: Derbi galibiyeti için mutluyum

Derbi maçı kazandıkları için mutlu olduğunu ifade eden Fuat Çapa, "Bu karşılaşmayı sadece bir maç olarak değerlendirmemek lazım. Bu seviyede, bu stadyumda yıllar sonra oynandı bu derbi. Taraftarımızın, camiamızın bu maçtan beklentilerini net bir şekilde biliyorduk. Geçtiğimiz haftalarda taraftarımızın istediği sonuçları alamamıştık. Oyunumuz iyi olsa da bunu sonuca yansıtamadık. Bugün maçta önde baskı yaparak özellikle Biglia bağlantısını ekarte ederek baskı kurmaya çalıştık ve bunda başarılı olduk. Rakibimiz özellikle geriden oyun kurarak, Ademi ile kenar oyuncularının bağlantısını iyi kuruyordu. Oyun iyi giderken geriye düştük. Duran topları etkili kullanan bir takıma karşı oynadık. Atmış oldukları gollerin ortalamasına bakılınca duran toptaki etkinliği öne çıkıyor. Golden sonra gösterdiğimiz reaksiyon olumluydu. Geçen hafta da bu sinyali vermişti takım. 3-1'i yakaladıktan sonra topun bizde kalması gerekirken, bugüne kadar sonuçları alamamak bizi strese soktu ve biraz gereksiz top kayıpları yaptık. Rakibimiz 3-2'yi buldu ancak sonrasındaki reaksiyon güzel ve önemliydi. Kazandığımız için mutluyum" diye konuştu.

"EKSİKLERİN DÖNMESİYLE DAHA DENGELİ BİR TAKIM OLDUK"

Eksik isimlerin takıma dönmesiyle daha dengeli bir takım olduklarını söyleyen Çapa, "Özellikle Luckassen ve Sadiku'nun dönmesiyle dengemizin daha iyi olduğunu gördük. Orta sahada Bistrovic ve Aytaç'ın özellikleri ortaya çıkmaya başladı. Bu da önde Yusuf, Hodzic ve Thelin'in performanslarına yansıdı. Bu da hafta içinde yapılan çalışmaların görüntüsüydü. Haftaya önemli bir Göztepe maçımız var. Bugün ilk adımı attık. Seri yakalamamız gerekiyor. 2 hafta dolu dolu çalıştık. Önümüzdeki haftada da böyle olacak. Sonrasında yine hafta içi, hafta sonu maçlar oynayacağız. Bu süreçlerin hazırlığını yapacağız" dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaSpor Toto Süper LigKaragümrük
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