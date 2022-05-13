Manchester City, Agüero'nun heykelini dikti

İSTANBUL - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, kulüp tarihinin en golcü futbolcusu Sergio Agüero'nun heykelini dikti. Manchester ekibi, 2012 yılında Queens Park Rangers'a karşı 93:20'de şampiyonluğu getiren golü kaydeden Agüero'nun heykelini, bu efsanevi golün 10'uncu yıldönümünde Etihad Stadyumu'nun doğu tarafında açtı.



Agüero'nun heykeli, eski takım arkadaşları David Silva ve Vincent Kompany'nin heykellerinin yanında yer alacak. Ödüllü bir heykeltraş tarafından tasarlanan ve birbirine kaynaklı binlerce galvanizli çelik parçası kullanılarak inşa edilen heykel, futbol tarihinin en ikonik anlarından birini temsil edecek. Geceleri ise Manchester City'nin renkleri olan mavi ışıklarla aydınlatılacak.



AGÜERO'DAN TEŞEKKÜR



İngiliz ekibinin sosyal medyada hesabından yaptığı video paylaşımda duygularını dile getiren Agüero, ''Gerçek şu ki bu benim için çok güzel ve özel bir şey, 10 yıl önceki halimi bu şekilde görmek çok heyecan verici. Bu 10 yıl içinde birçok şampiyonluk kazandım ve kulübün dünyanın en iyilerinden birisi olmasına yardımcı olabildim. Şehirde her zaman hatırlanmam için yapılan bu anıt için kulübe minnettarım. Bu çok özel bir şey'' dedi.



Yakın zamanda Premier Lig Onur Listesi'ne giren Agüero, City'de geçirdiği bu süre boyunca 5 Premier Lig şampiyonluğu, 1 FA Kupası ve 6 Lig Kupası dahil 15 kupa kazandı.