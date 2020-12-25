Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1426
ALTIN
453.603
DOLAR
7.5685
STERLİN
10.2909
EURO
9.2219
55 feribot kiraya verilecek
55 feribot kiraya verilecek
Midye ve istiridye yetiştirme tesisi kurulumu satın alınacaktır
Midye ve istiridye yetiştirme...
ilan.gov.tr Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun internet sitesinde
ilan.gov.tr Türkiye Esnaf ve...
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 95 akademisyen alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi...

MKE Ankaragücü – Beşiktaş: 0-1

Süper Lig’in 14’üncü haftasında MKE Ankaragücü sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Karşılaşmayı 62’nci dakikada Vida’nın attığı golle Beşiktaş 1-0 kazandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Aralık 2020 Cuma 08:31
0 Okunma
MKE Ankaragücü – Beşiktaş: 0-1

1’inci dakikada Ankaragücü gole çok yaklaştı. Lukasik’in pasıyla ceza sahasına giren  Lobzhanidze’in şutunda Welinton, son anda topa ayak koyarak kornere çeldi.

6’ncı dakikada Ghezzal’ın hatalı pasında topla buluşan Emre Güral’ın şutunda top kaleci Ersin’in geçerek yandan auta gitti.

10’ncu dakikada Emre Güral’ın pasıyla topla buluşan Lobzhanidze, kaleci Ersin’i geçti ancak topu ayağından açınca Ankaragücü mutlak golden oldu.

18’inci dakikada Pinto’nun pasıyla ceza sahasına giren Emre Güral, penaltı noktası üzerinden topu kale yerine auta attı.

45+5’inci dakikada Kitsiou sağ taraftan ceza sahasına girerek çektiği şutta kaleci Ersin son anda topu çeldi.

54’üncü dakikada sağ taraftan Welinton’un yaptığı ortaya yükselen Mensah’ın kafa vuruşu kaleci Ricardo’da kaldı.

60’ıncı dakikada Lobzhanidze’nin şutunu kaleci Ersin çeldi. Dönen topta Lukasik topu kale yerine auta attı.

62’nci dakikada Ghezzal’ın ortasında topa yükselen Vida topu kafa ile filelere gönderdi. 0-1

80’inci dakikada Lobzhanidze’nin ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Lukasik’in şutu auta gitti.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında başka pozisyon olmadı. Beşiktaş 3 haftadır sahasında yenilmeyen Ankaragücü’nü 62’nci dakikada Vida’nın attığı golle 1-0 yendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MKE AnkaragücüBeşiktaşSüper LigFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli atlet Tuğba Danışmaz, Türkiye rekoru derecesini yükseltti 
Milli atlet Tuğba Danışmaz, Türkiye rekoru derecesini yükseltti 
Aytemiz Alanyaspor oyunda üstün, puanda eksik kaldı
Aytemiz Alanyaspor oyunda üstün, puanda eksik kaldı
İtalya’da Hakan Çalhanoğlu fırtınası
İtalya’da Hakan Çalhanoğlu fırtınası
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans