MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor: 3-1 

4'üncü dakikada sol kanattan Paintsil topu ceza sahasına ortaladı, kaleci Ertaç'tan seken topu Lukasik ağlara gönderdi: 1-0.
12'nci dakikada sağ kanattan Umut topu içeri çevirdi, Kubilay'ın vuruşunda top dışarı çıktı.
35'inci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Paintsil, Olcay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
37'nci dakikada Paintsil'in penaltı vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.
57'nci dakikada Hafez'in sol kanattan yaptığı ortada arka direkte Zeki Yavru kafayı vurdu top az farkla auta gitti.
73'üncü dakikada Mustafa'nın ceza sahasına çevirdiği topta Topalli'nin vuruşunda top direkten döndü. Pozisyonun devamında Ricardo topu uzaklaştırdı.
76'ncı dakikada Mustafa'nın gönderdiği topu Tetteh indirdi, Youssouf düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.
84'üncü dakikada oyuncular arası yaşanan tartışması sonrası VAR'dan gelen uyarıyla Volkan Bayarslan Hafez'i kırmızı kartla oyun dışına çıkardı.
88'inci dakikada sağ kanattan Lobzhanidze'nin içeriye çevirdiği topta Börven altıpasın içerisinde topu ağlara gönderdi: 3-1.
DHA