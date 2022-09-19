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Mustafa Dağıstanlı vefat etti

Eski milli güreşçi, olimpiyat ve dünya şampiyonu, eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı vefat etti.

19 Eylül 2022 Pazartesi 10:36
Mustafa Dağıstanlı vefat etti

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; uzun zamandır tedavi gören eski milli güreşçi, olimpiyat ve dünya şampiyonu, eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı, 91 yaşında vefat etti. 1956 Melbourne Olimpiyatları ve 1960 Roma Olimpiyatları'nda olimpiyat şampiyonluğu elde eden Mustafa Dağıstanlı, 1954 Tokyo, 1957 İstanbul ve 1959 Tahran'da dünya şampiyonluğu, 1955 yılında Barcelona'da Akdeniz Oyunları şampiyonluğu, 1958 yılında Dünya Kupası şampiyonluğu, 1960 yılında ise Balkan şampiyonluğu kazandı. Dağıstanlı, 1973 ve 1980 yılları arasında ise Adalet Partisi Samsun Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı. 

BAKAN KASAPOĞLU: AİLESİ, SEVENLERİ VE SPOR CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 91 yaşında vefat eden Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı için taziyede bulundu.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli güreşçimiz Mustafa Dağıstanlı'nın vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Türk Sporuna önemli hizmetlerde bulunmuş merhum Mustafa Dağıstanlı'ya Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa DağıstanlıGüreşşampiyonOlimpiyatVefat
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