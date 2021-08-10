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Olimpiyatlarda bronz madalya kazanan Uğur Aktaş’a evinde ziyaret

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarından bronz madalya ile Türkiye’ye dönen karateci Uğur Aktaş’ı evinde ziyaret etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Ağustos 2021 Salı 10:18
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Olimpiyatlarda bronz madalya kazanan Uğur Aktaş’a evinde ziyaret

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında karatede erkekler kumite +75 kiloda mücadele ederek Türkiye’ye bronz madalya kazandıran Uğur Aktaş’a, Eyüpsultan'ın karateci gençleriyle birlikte ziyarette bulunarak başarısını kutladı. 

“ÜLKEMİZİN BU DÖNEMDE BÖYLESİ GÜZEL SEVİNÇLERE İHTİYACI VARDI”

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Milli sporcumuzla olimpiyata gitmeden önce görüşmüştük. Bize verdiği sözü yerine getirdi. Ülkemizin bu dönemde böylesi güzel sevinçlere ihtiyacı vardı. Uğur kardeşimin daha büyük başarılara imza atacağı günler için birlikte çalışacağız. Milli sporcumuza teşekkür ediyorum” dedi. 

“ÜLKEMİZİN ZOR ANLARINDA MİLLETİMİZİ MUTLU EDEBİLDİYSEK NE MUTLU BİZE”

Milli Sporcu Uğur Aktaş, “Çok mutluyum, olimpiyat oyunlarına katılabilmek için çok çalıştık. Zorlu süreçler geçirdik. Olimpiyat oyunlarında ülkemize bronz madalya kazandırmak nasip oldu. Çok gururluyum. Ülkemizin zor anlarında milletimizi mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımı devam ettirerek hedefim olan olimpiyat şampiyonluğuna erişebilmek istiyorum. Başkanımızın desteği ve güveni için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM”

Uğur Aktaş’ın babası Hacı Aktaş ise, “Oğlumla gurur duyuyorum. Desteklerinden dolayı sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Uğur bundan sonra da altın madalya alarak ülkemizi en güzel şekilde temsil edecektir” şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tokyo 2020 Olimpiyat OyunlarıKareteMadalyaUğur Aktaş
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