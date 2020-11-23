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Orhun Ene, milli takıma imzayı attı

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Orhun Ene için imza töreni düzenlendi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Kasım 2020 Pazartesi 15:18
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Orhun Ene, milli takıma imzayı attı

İSTANBUL - Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan imza törenine katılan TBF CEO'su Ömer Onan, "Bildiğiniz üzere kısa bir süre önce Başantrenörümüz Ufuk Sarıca ile yollarımızı ayırdık. Kendisine milli takımımıza yapmış olduğu hizmetler ve verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. A Milli Takımımızın yeni başantrenörü Orhun Ene, Türk basketbolunun yetiştirdiği en değerli hocalardan. Sezon sonuna kadar çalışmama kararı olması rağmen, bu süreçte başta Başkanımız Hidayet Türkoğlu ve beni kırmayıp, bu onurlu ve önemli görevi kabul ettiği için kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. 2022 Eylül ayında gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası bitimine kadar A Milli Takımımızın başantrenörü Orhun Ene'dir. Orhun hocanın gerek bu süreçte gerekse de çok daha uzun yıllar milli takımımızla nice başarılar yaşayacağına ve yaşatacağına inanıyoruz" dedi.

A Erkek Milli Takım Başantrenörlüğü görevine geldiği için çok mutlu olduğu ifade eden Ene ise, "Çok heyecanlıyım. Senelerce A Milli Takım formasını giydim ve her kategoride antrenörlük yaptım ancak yine de milli takımdan bir görev gelince aynı heyecanı yaşıyorum. Beni bu göreve layık gören Sayın Başkan Hidayet Türkoğlu'na ve TBF Yönetim Kurulu'na teşekkür ederim. Biz, milli formaya çok değer veriyoruz. Milli takıma çağrılan her oyuncu da bu bağlılığı ve gayreti gösteriyor. Şimdi, kısa bir dönemde bir iyi kimya oluşturup milli takım kültürünü devam ettirerek fark yaratacağız. Yoğun bir şekilde çalışacağız ve önümüzdeki 2 maçtan başlayarak istediğimiz sonuçları alacağız. Herkesin gurur duyacağı bir milli takım oluşturmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası ElemeleriOrhun EneA Milli Erkek Basketbol Takımı
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