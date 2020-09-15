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Red Bull Sky Tour, Marmaris’te nefes kesecek

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası (WRC), 18-20 Eylül tarihleri arasında Türkiye’de gerçekleştirilecek.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Eylül 2020 Salı 12:21
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Red Bull Sky Tour, Marmaris’te nefes kesecek

MUĞLA - Red Bull pilotu Dario Costa, Red Bull Sky Tour’un ilk gösteri uçuşunu Marmaris’te gerçekleştirecek. Aralarında ralli efsanesi ve Red Bull sporcusu Sebastien Ogier’nin ve 5 Türkiye şampiyonluğu bulunan Adus Motorsport pilotu Red Bull sporcusu Yağız Avcı’nın da bulunduğu ralli pilotları, 18-20 Eylül tarihleri arasında Marmaris’in zorlu parkurlarında mücadele edecek. Red Bull pilotu Dario Costa da yarış tutkunlarına benzersiz bir gösteri yapmak için Marmaris’te olacak. İtalyan pilot, Marmaris’teki açılışta hız ve dengeyi akrobatik uçuşlarıyla birleştireceği bir gösteri uçuşu yapacak.

"İSTANBUL'UN ÜZERİNDE UÇMAK İNANILMAZDI, SIRA MARMARİS'TE"

Dünya Ralli Şampiyonası’nda da Red Bull uçağıyla benzersiz bir şov sergileyecek olan İtalyan pilot Dario Costa, “İstanbul üzerinde uçmak inanılmaz bir deneyimdi. O müthiş kalabalığı hiçbir zaman unutamayacağım. Şovun ardından o kadar güzel mesajlar aldım ki anlatamam. Şimdi sıra Marmaris’te” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Red Bull Sky TourMarmaris
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