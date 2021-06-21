Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 27
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Sağlık
BİST
1383
ALTIN
503.342
DOLAR
8.7784
STERLİN
12.1590
EURO
10.4374
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 23 personel alacak
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 23...
1309 sözleşmeli personel alınıyor
1309 sözleşmeli personel alınıyor
Güngören Belediye Başkanlığı 22 zabıta memuru alacak
Güngören Belediye Başkanlığı 22...
Cerrahi alet alımı yapılacaktır
Cerrahi alet alımı yapılacaktır

Şampiyon güreşçi Taha Akgül'den 'futbol' sitemi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Haziran 2021 Pazartesi 15:23
0 Okunma
Şampiyon güreşçi Taha Akgül'den 'futbol' sitemi

ANKARA - Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na 1 ay kalmasına rağmen tek gündemin futbol olmasına sitem etti.

Milli güreşçi Taha Akgül, Avrupa Futbol Şampiyonası'na 3 yenilgi ile veda eden A Milli Takım için Twitter'da açılan hashtag'i etiketleyerek bir mesaj paylaştı. Serbest stil 125 kiloda mücadele eden Akgül, paylaşımında, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 1 ay kaldığını hatırlatarak, "Bizimi sizini mi var bu işin? Bütün sporcular bizim, bütün sporcular sizin. Bu ülkede sadece futbol yok. 1 ay kaldı olimpiyatlara. Birçok branşta şampiyonlarla dolu bir olimpiyat kadromuz var ama kimsenin umurunda değil. Varsa yoksa futbol, bravo emeği geçen herkese!" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şampiyon Güreşçi Taha AkgülFutbol Sitemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FIFA Başkanı Infantino: Türkiye harika bir futbol ülkesi
FIFA Başkanı Infantino: Türkiye harika bir futbol ülkesi
Filenin Efeleri, üst üste 2'nci kez namağlup Avrupa Altın Ligi şampiyonu
Filenin Efeleri, üst üste 2'nci kez namağlup Avrupa Altın Ligi şampiyonu
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020'ye veda etti  
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020'ye veda etti  
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans