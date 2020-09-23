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Trabzonspor, Diabate'yi kadrosuna kattı

Trabzonspor, Premier Lig ekibi Leicester City'den Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı. Malili hücum oyuncusu bordo mavili ekip ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Eylül 2020 Çarşamba 17:21
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Trabzonspor, Diabate'yi kadrosuna kattı

Karadeniz temsilcisi bir dönem Sivasspor'da da kiralık olarak forma giyen ve oynadığı futbolla göz dolduran Diabate'nin transferini tamamladı. 24 yaşındaki hücum oyuncusunun bu hafta içi Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporTransferFousseni Diabate
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