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Trabzonspor - Medipol Başakşehir: 0-2

Süper Lig'in 5'inci haftasında Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Trabzonspor 5 puanda kalırken, bu sezon ilk galibiyetini alan Medipol Başakşehir ise puanını 4’e yükseltti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Ekim 2020 Pazar 11:00
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Trabzonspor - Medipol Başakşehir: 0-2

7’nci dakikada Baker’in ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şutu Mert son anda kornere çeldi.

10’uncu dakikada Abdülkadir Ömür’ün penaltı noktası üzerine ortasına iyi yükselen Vitor Hugo’nun kafa vuruşunda Mert topu kontrol etti.

15’inci dakikada Rafael’in ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.

16’ncı dakikada Visca’nın ceza sahası sağ çaprazından şutunda Uğurcan topu yumrukladı, Demba Ba önünde kalan meşin yuvarlağı tekrar kaleye gönderdi ancak Uğurcan bu kez topu kontrol etmeyi başardı.

30’uncu dakikada Marlon’un soldan ortasında Afobe penaltı noktası üzerinden kafayla topu Safa’ya indirdi, onun ceza sahası sol çaprazından bekletmeden kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Mert son anda kornere çeldi.

32’nci dakikada İrfan Can orta sahadan kaptığı topla ceza sahası yayının üzerine kadar ilerleyip şutunu çekti, savunmadan dönen top tekrar önünde kaldı ve tekrar vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan’ın solundan ağlara gitti: 0-1.

45’inci dakikada Baker’in ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şutu Mert yumruklayarak uzaklaştırdı.

54’üncü dakikada Deniz’in ceza sahası sağ çaprazına pasında Visca topu kontrol ettikten sonra vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

76’ncı dakikada Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı köşe vuruşunda, altı pas içinde Epuureanu'nun vuruşunda kaleci Uğurcan, topu kornere gönderdi.

Karşılaşma 2-0 Medipol Başakşehir’in sonuçlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporMedipol BaşakşehirFutbolSüper Lig
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