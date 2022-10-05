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Trabzonspor, Monaco’ya gitti

05 Ekim 2022 Çarşamba 14:21
Trabzonspor, Monaco’ya gitti

TRABZON - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki rakibi Monaco ile karşılaşmak üzere havayoluyla Monaco’ya gitti.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele eden Trabzonspor, rakibi Monaco ile yarın deplasmanda karşılaşacak. Trabzon’daki hazırlıklarının ardından bordo mavililer, Trabzon Havalimanı’ndan Türk Hava Yolları’na (THY) ait özel uçakla saat 12.00’de Monaco’ya hareket etti.

Bordo mavililerin Monaco kafilesine, sakatlıkları süren Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Serkan Asan ile Bruno Peres dahil edilmedi. Sakatlıktan çıkan ve idmanlara başlayan Djaniny Semedo ile Jean-Philippe Gbamin ise Monaco kafilesinde yer aldı.

AVCI VE HAMSİK AÇIKLAMA YAPACAK

Trabzonspor, Monaco’ya iniş yaptıktan sonra TSİ 18.30’da teknik direktör Abdullah Avcı ile Marek Hamsik’in katılacağı basın toplantısı ve sonrasında II. Louis Stadyumu’nda son idmanını yapacak.

Trabzonspor’un 24 kişiden oluşan Monaco kamp kadrosu şu isimlerden oluştu,

“Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Jens Stryger Larsen, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Hüseyin Türkmen, Marc Bartra, Eren Elmalı, Manolis Siopis, Jeap Philippe Gbamin, Doğucan Haspolat, Marek Hamsik, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Mountassir Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Naci Ünüvar, Mahmoud Trezeguet, Djaniny Semedo, Umut Bozok, Maxi Gomez”

DHA

Son Güncelleme: 05.10.2022 14:22
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporMonaco
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