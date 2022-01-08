Trabzonspor’da Sivasspor maçının hazırlıkları başladı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 11.30’da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde antrenman yapan futbolcular iki grup halinde çalıştı. İlk gruptaki oyuncular rejenerasyon çalışırken, ikinci gruptaki oyuncular mobilizasyon, denge ve dinamik ısınma çalışması yaptı. Dayanıklılık ve 5’e 2 çalışmalarıyla devam eden idman çift kale maç ile tamamlandı.

Yarını izinli geçirecek olan bordo mavili ekip, deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına 10 Ocak Pazartesi günü yapacağı antrenman ile devam edecek.