TUR ZORA GİRDİ

Fenerbahçe – Royal Antwerp: 2-2 UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3’üncü maçında Fenerbahçe, kendi sahasında karşılaştığı Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 2’ye, Royal Antwerp ise 1’e çıkardı.