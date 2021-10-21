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TUR ZORA GİRDİ

Fenerbahçe – Royal Antwerp: 2-2  UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3’üncü maçında Fenerbahçe, kendi sahasında karşılaştığı Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 2’ye, Royal Antwerp ise 1’e çıkardı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Ekim 2021 Perşembe 21:49
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TUR ZORA GİRDİ

2’nci dakikada Antwerp golü buldu. Frey’in ara pasıyla sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Fischer’in altıpas noktasına çevirdiği topa dokunan Samatta, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

14’üncü dakikada Valencia’nın pasıyla sağ kanattan topla birlikte ceza sahası yayına doğru hareket eden Osayi-Samuel’in ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecide kaldı.

20’nci dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sosa’nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda önde direkte iyi yükselen Tisserand’ın kafa vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu iyi takip eden Valencia’nın altıpas üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

35’inci dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sosa’nın pasıyla ceza sahası içerisine hareketlenen Valencia, Bataille’nin müdahalesi ile yerde kaldı. Oyunu devam ettiren Rus hakem, VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

36’ncı dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Valencia’nın yaptığı Panenka vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

43’üncü dakikada Fenerbahçe bir kez daha penaltı kazandı. Min Jae’nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Valencia, Almeida’nın müdahalesi ile yerde kaldı. Rus hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

45’inci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Valencia’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Butez’in uzandığı köşeden filelere gitti: 2-1.-

İlk yarı Fenerbahçe’nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

54’üncü dakikada Verstraete’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Almeida’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

62’nci dakikada Royal Antwerp mücadelede eşitliği yakaladı. Verstraete’in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Gerkens’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

68’inci dakikada soldan sıfır noktasına inen Osayi-Samuel’in yerden ortasındaön direkte topla buluşan Rossi’in dokunuşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

80’inci dakikada Tisserand’ın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

Karşılaşma 2-2’lik eşitlikle sona erdi.

TARAFTARLARDAN FUTBOLCULARA TEPKİ 

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3’üncü maçında, kendi sahasında karşılaştığı Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı. Maçın son düdüğüyle birlikte sarı lacivertli taraftarlar futbolcuları ıslıklayarak tepki gösterdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeRoyal AntwerpUEFA Avrupa LigiFutbol
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