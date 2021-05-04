Türker Arslan hayatını kaybetti

78 yaşındaki Türker Arslan'ın 4 Nisan'dan beri hastanede yoğun bakımda olduğu, geçen hafta yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı ancak akciğerlerindeki problemin giderilemediği öğrenildi.



Arslan'ın yarın toprağa verilmesinni beklendiği, cenaze töreniyle ilgili ailesinden açıklama yapılacağı belirtildi.



FEDERASYONDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türker Arslan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:



"TFF Tahkim Kurulu eski Başkanı ve Türk sporunun değerli isimlerinden av. Türker Arslan’ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.



Uzun yıllar TFF Tahkim Kurulu’na başkanlık eden Türker Arslan, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) üyeliğinde bulundu. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu Başkanlığının yanı sıra 1998 yılından beri Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Yönetim Kurulu üyesi olan Arslan, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu üyeliği ile birlikte bir çok dernek ve vakfın üyesiydi.



Merhum Türker Arslan’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, Galatasaray Kulübü ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz."