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Türkiye, FIFA sıralamasında 1 basamak yükseldi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Haziran 2022 Perşembe 14:15
Türkiye, FIFA sıralamasında 1 basamak yükseldi

İSTANBUL - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Haziran ayı dünya sıralamasını açıkladı. Türkiye, sıralamada bir basamak yükselerek 42'nci sıraya yerleşti. 

FIFA'nın internet sitesinde yayımlanan sıralamada Brezilya, bin 837 puanla zirvedeki yerini korurken, Belçika bin 821 puanla 2'ncilikte kaldı, Arjantin ise bin 770 puan alarak 3'üncü sıraya çıktı. A Milli Futbol Takımının UEFA Uluslar C Ligi 1'nci Grup'taki rakiplerinden Lüksemburg 93'üncü sıraya çıktı, Faroe Adaları 125'inciliğe, Litvanya ise 142'nci sıraya geriledi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeFIFA Sıralaması
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