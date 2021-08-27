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Yannick Bolasie, Çaykur Rizespor’da

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 32 yaşındaki deneyimli kanat oyuncusu Yannick Bolasie ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Ağustos 2021 Cuma 16:27
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Yannick Bolasie, Çaykur Rizespor’da

Bir süredir Yannick Bolasie transferi için görüşmelerini sürdüren yeşil-mavililer, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton formasını giyinen Kongolu oyuncu ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Oyuncu ile bugün sözleşme imzalanırken, Çaykur Rizespor bu transferi sosyal medya hesaplarından paylaştığı özel bir videoyla duyurdu. Videoda taraftarların, ‘Transfer! Başkanım transfer! Bomba nerede? Bir adam daha lazım. Kim geliyor? Transfer nerede?’ şeklindeki sitemlerinin yanı sıra, Bolasie’nin ‘bombalar patlasın’ ifadelerine yer verildi.

Demokratik Kongo milli takımında forma giyen Yannick Bolasie, geçen sezon Middlesbrough'da çıktığı 15 maçta; 3 gol atıp, 3 de asist yapmıştı. 1989 doğumlu yıldız, kariyerinde Crystal Palace, Everton, Anderlecht, Sporting Lizbon, Middlesbrough gibi önemli takımlarda forma giydi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yannick BolasieÇaykur RizesporFutbolTransfer
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