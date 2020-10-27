Yukatel Denizlispor - Beşiktaş: 2-3

Karşılaşmaya hızlı başlayan siyah-beyazlılar 13’üncü dakikada Atiba ile öne geçti, 39’da Aboubakar penaltı golüyle Beşiktaş’ı rahatlattı: 0-2. İkinci yarıya da etkili giriş yapan Beşiktaş, 48’inci dakikada Larin ile golleri üçledi. Josef de Sousa ise 67’de kırmızı kart gördü, Beşiktaş 10 kişi kaldı. Konuk takımın eksik kalmasıyla hareketlenen Denizlispor, 76’de Mesanovic ile farkı 2’ye indirdi, 90+4’te ise Sacko ev sahibini umutlandırdı ancak kalan sürede kalesini savunan Beşiktaş sahadan galip ayrıldı. Beşiktaş 7 puana yükselirken, Denizlispor 5 puanda kaldı.

13’üncü dakikada Beşiktaş öne geçti. Subotic’in kontrol edemediği topu Aboubakar kaptı. Aboubakar’ın ara pasında Atiba sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

16’ncı dakikada Rodallega ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Beşiktaş kalecisi Ersin gole izin vermedi.

22’nci dakikada Welinton’ın ortasında Larin arka direkte kafayı vurdu. Ancak top yandan oyun alanını terk etti.

26’ncı dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Nsakala yerden ortaladı, Aboubakar’ın gelişine vurduğu top üstten auta çıktı.

36’ncı dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Atiba’nın sert şutunda Oğuz topa elle müdahale etti, hakem Alper Ulusoy beyaz noktayı gösterdi.

39’uncu dakikada atışı kullanan Aboubakar topu filelere gönderdi: 0-2.

Beşiktaş ilk yarı 2 farklı üstünlükle tamamladı.

48’inci dakikada Beşiktaş golleri üçledi. Rosier’in ortasında arka direkte topa dokunan Larin fileleri havalandırdı: 0-3.

67’nci dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasının uyarısı ile pozisyonu izleyen hakem Alper Ulusoy, Josef de Souza’nın Varela’ya yaptığı faul sonrası Brezilyalı oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.

76’ncı dakikada Denizlispor farkı 2’ye indirdi. Özer’in pasında sol çaprazda topla buluşan Mesanovic sert bir şutla ağları havalandırdı: 1-3.

89’uncu dakikada Denizlispor’da serbest vuruşu Rodallega kullandı. Kolombiyalı golcünün şutunu kaleci Ersin güçlükle kornere çeldi.

90+4’üncü dakikada Denizlispor umutlandı. Lopes’in derinlemesine pasında ceza sahasına sokulan Sacko yerden bir vuruşla ağları sarstı: 2-3.

Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, 3 puan Beşiktaş’ın oldu.