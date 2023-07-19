Filenin Sultanları;

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında bizleri gururlandıran bir başarı öyküsü yaşadık bu hafta. 2023 FIVB Milletler Liginde A milli kadın voleybol takımımız şampiyonluğa ulaştı. Finallere gelene kadar başarılı bir performans sergileyen Filenin Sultanları sırasıyla çeyrek finalde İtalya, yarı finalde A.B.D ve finalde de Çin’i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Aynı zamanda Dünya sıralamasında da kızlarımız 1. Sırada yer almayı başardı. Filenin Sultanlarını canı gönülden tebrik ediyoruz, nice şampiyonluklara…

Yeni şampiyonlar;

İngiltere’nin başkenti Londra’nın ev sahipliği yaptığı Wimbledon Tenis turnuvasını tek erkekler de dünya 1 numarası İspanyol Alcaraz kazandı. İlk kez yükseldiği 4 saat 42 dakika süren finalde daha önce 7 kez Wimbledon da kazanan Sırp raket Djokovic’i 1-6,7-6,6-1,3-6 ve 6-4 setlerle 3-2 mağlup etmeyi başardı. 20 yaşındaki Alcaraz; Federer’in emekli olduğu Nadal ve Djokovic’in son demlerini yaşadığı tenis dünyası da bir yıldız gibi parlıyor. Tenis dünyası 20 yıl sonra yeni kralını buldu…

Kadınlarda ise Ons Jabeur’ü 2-0 mağlup eden Çekyalı Marketa Vondrousova ilk kez şampiyon olmuş oldu.

Ve Futbol ve de ligimiz;

Futbol da transferler, kamplar ve hazırlık maçları devam ediyor. İstanbul takımlarımız transfer de ses getirdiği bir hafta geride kaldı. Özellikle Fenerahçe’nin Dusan Tadic ve Galatasaray’ın Halil Dervişoğlu transferleri gündemi meşgul ederken Avrupa kupaları 2. Ön eleme turunda rakipler bu hafta belli oluyor. Galatasaray’ın rakibi Zalgiris Vilnius-FC Struga rövanş maçı sonucuna göre belli olacak. Beşiktaşlı taraftarlar, rakiplerini KF Tirana- Dinamo Batum, Fenerbahçeliler ise La Fiorita-FC Zimbru Chisinau rövanş mücadelesi sonucunda öğrenmiş olacak.