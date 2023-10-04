Trendyol Süper Lig de 7. Hafta karşılaşmaları birçok heyecana sahne oldu. Bu hafta oynanan 10 karşılaşmada 28 gol atıldı. 4 ev sahibi takım, 4 deplasman takımı kazanırken 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Lider Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor karşısında muhteşem oyun ile 5-0 kazandı. Hafta arası erteleme maçında Başakşehir karşısında da 4-0 ile galip gelen sarı laciverliler ligde 7 maçın tamamını kazanarak taraftarını mutlu etti. Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dzeko, Tadic ve King ile farka giden İsmail Kartal’ın öğrencileri, son maçlar da yakaladıkları istatistikler ile dikkatleri çekmeye devam ediyor.

Galatasaray ise Rams Park da Ankaragücü karşısında 2-1 galip ayrıldı. Skor belki daha farklı olabilirdi ancak Ankaragücü’nde kaleci Bahadır’ın muhteşem performansı maça damga vurdu. İkinci yarının hemen başında Cephas ile öne geçen Ankaragücü, Zaha ve Hayrullah’ın kendi kalesine attığı gollere engel olamadı. Bu sonuçla 6 maç üst üste kazanan Galatasaray puanını 19 yaptı ve lider Fenerbahçe’yi takibini sürdürdü.

Hafta arası Adanademirspor karşısında farklı mağlup olan Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında Uğurcan (k.k) ve Aboubakar ile 2-0 galip gelmeyi başardı. Puanını 13 yapan Beşiktaş dördüncü sıraya yükselirken Avrupa maçları öncesi moral bulmuş oldu.

Sezon başından beri istikrarsız sonuçlar alan Trabzonspor evinde Pendikspor karşısında Onuachu ve Bakasetas ile goller buldu ve sezonun dördüncü galibiyetini aldı. Pendikspor da ise galibiyet hasreti 7 maça çıktı 4 puan ile alt sıralarda yer aldı.

Antalyaspor ise İstanbulspor deplasmanında Ethemi’nin golü ile yenik duruma düşse de golcüsü Buksa ile iki gol bularak deplasmandan 3 puan ile ayrıldı. İlk 5 hafta galibiyet alamayan Antalya da üst üste alınan iki galibiyet zorlu Galatasaray maçı öncesi moral oldu. Haftanın golsüz karşılaşmalarında ise Sivasspor evinde Hatayspor ile, Kayserispor da sahasında Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı ve taraflar birer puan hanelerine yazdırdı. İstanbul ekiplerini karşı karşıya getiren Haliç derbisinde, Karagümrük Kasımpaşa’yı ağırladı. Gollü mücadele de 3-2 kazanan Kasımpaşa puanını 12 yaparken Karagümrük 6 puanda kaldı. Haftanın açılış karşılaması ise Samsun’da oynandı. Samsunspor evinde Gaziantep FK karşısında da kötü gidişe dur diyemedi. Deplasman ekibi ise Draguş ve Jevtovic ile bulduğu goller ile 2-1 kazanarak üst üste ikinci galibiyetini aldı. Samsunspor da ise tek gol uzatma dakikalarında penaltıdan Ntcham ile geldi. Gaziantep FK 6 puana ulaşırken Samsunspor 1 puan ile son sırada yer alıyor. Son olarak da evinde Alanyasporu farklı geçen Adanademirspor da takıma geri dönen Balotelli attığı 2 gol ile taraftarına merhaba dedi. Belhanda ve Tayfun ile farka giden Adanademirspor 4-0 galibiyet ile puanını 14 yaptı ligde üçüncü sırada ki yerini korudu.

Gol krallığında ise Icardi attığı 7 gol ile zirvede bulunurken, asistler de ise Adanademirspor’dan Yusuf Sarı 7 hafta sonunda 5 gol pası ile öne çıktı.