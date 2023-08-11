Şunu baştan söylemek gerekir ki Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü, Beşiktaş seviyesinde bir takım değil.

Beşiktaş, Şenol Güneş ve kadrosuyla rakibinin önünde bir takım. Ama yetmez. Çünkü her zaman rakibin Neftçi gibi olmayacak. Beşiktaş her tur atladığında ve Süper Lig’e yüzünü çevirdiğinde bazı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacak.

Neftçi karşısında 79'uncu dakikada yenilen ilk gole kadar Beşiktaş, sahanın ve oyunun hakimiydi. Maça hızlı ve etkili başladı. Golden sonra rakibin ümitlenmesi ve heyecanlanmasıyla rakibe gereksiz iki pozisyon verdi Beşiktaş. Bunun nedenleri belli. Bu kısmı iyi okumak gerek!

Beşiktaş maça savunmada Rosier, Amartey, Omar ve Umut dörtlüsüyle başladı. Savunmanın önünde Amir, bu hattın önünde Salih, Gedson ve Muleka ilerde ise Aboubakar vardı. Beşiktaş, ilk yarı mükemmele yakın bir set oyunu oynadı. Amir, Salih ve Gedson üçlüsü ilk yarıdaki bu geçiş oyununun mimarlarıydı. Fakat ikinci yarı bu sistem bozuldu. Geçiş oyunu, teknik kapasitesi yüksek olan oyuncular ile daha kolay oynanır.

Salih'in performansına baktığımızda 1 gol, 1 asist, 1 ön asist, top kazanma ve ikili mücadelelerdeki etkili oyunuyla maçın yıldızıydı. Gedson, dripling ve çalımlarıyla, Amir ise defanstan topu alarak ilerideki oyunculara aktarıp, takımın skor üretmesine katkı sağlamasıyla takımın omurgasını oluşturdular. Savunmanın önündeki ve merkezdeki oyuncu değişikliklerinden sonra Beşiktaş kalesinde golü gördü. Şenol Güneş yeni gelen transferleriyle kamp dönemi geçirmediği için haliyle skoru aldıktan sonra onları görmek istiyor ve oyuna alıyor. Fakat Onana girdikten sonra ümit vaadeden bir performans sergilemedi. Kaptırdığı ilk top Beşiktaş’ın kalesinde gole dönüştü. Daniel Amartey etkisizdi.

Öte yandan Aboubakar ustalığını, bir golcünün nasıl olması gerektiğini göstermeye devam ediyor. Geçen sezonun vasat isimlerinden Muleka kamp döneminin iyilerinden ama kaçırdığı 2 net pozisyon var affedilir gibi değil. Bir de Onur’un kaçırdığı var ki pes! Süper Lig’de bu tip pozisyonları fırsata çeviremezsen, iddianı ortaya koyamazsın.

Siyah beyazlı formayla ilk maçına çıkan Ante Rebic, Semih’in kendisine pas vermemesine inanılmaz bir tepki gösterdi. Maç bittiğinde bile tepkisi sürüyordu. Oyuncunun bu hırsının devam etmesini umuyorum. Zira Rebic, Beşiktaş’ın ihtiyacı olan bir oyuncu tipi. Topa ve sahaya son derece hakim. Topsuz alanda oyunu iyi okuyabilen etkili bir sol ön. Takıma ve lige uyum sağlarsa bana göre Redmond’un yerini doldurabilecek iyi bir forvet arkası, tam bir half-space oyuncusu.

Tüm artıları, eksileri koyduğumuzda artıların mimarı; özverisiyle Şenol Güneş, eksilerin mimarı ise transferdeki sessizliğiyle Beşiktaş yönetimidir. Beşiktaş’ın acilen en az 5 takviyeye ihtiyacı var. Defansın merkezine iyi bir stoper, orta sahanın merkezine iyi bir pasör, kanatlara ve forvete iyi bir şutör kesinlikle şart. Beşiktaş yönetimine buradan sesleniyorum, “Beşiktaş’ın rakipleriyle mücadele edebilmesi için transfer şarttır, transfer yaşatır.”