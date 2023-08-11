ABD’de Türkiye’nin 100. Yılına Özel Konser



Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük 3. şehri Los Angeles’ta Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı için Türkiye - Kore dostluk konseri düzenlendi.



Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosluğu, Kore Başkonsolosluğu ve LAKMA (Los Angeles Koreli-Amerikalı Müzisyenler Derneği) tarafından düzenlenen konsere çok sayıda davetli katıldı.





California’nın Los Angeles şehrinde düzenlenen Türkiye – Kore Dostluk Konseri, yoğun ilgiyle karşılandı. Renkli ve coşkulu geçen etkinlik, Türk ve Kore kültürlerinin harmanlandığı bir müzik ziyafeti sunarken, dostluk ve kültürel yapının kutlandığı bir platform Türkiye ve Kore arasındaki dostluğun daha da pekişmesine katkı sağladı.



Özel konser, aynı zamanda depremzedelerin anısına gerçekleşti. Koreli sanatçılar gecede Ankara Marşını da söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'ya geliyor!





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ziyarette bulunacak



Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 78'inci Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, 16- 21 Eylül 2023 tarihlerinde hitap edecek.



Türk Amerikan Toplumu ile de buluşacak olan Erdoğan'ın başka programları da olacak.



New York Times: Trump seçim sonuçlarına müdahale stratejisinin yazışması çıktı





New York Times’ın bildirdiğine göre, 2020′nin sonlarında daha önce bildirilmemiş bir gizli not, o zamanki Başkan Donald Trump’ın Başkan Joe Biden’a olan kaybını tersine çevirme planını ayrıntılarıyla anlattı.



Times tarafından elde edilen ve yayınlanan bir Aralık 2020 notu, seçim sonuçlarına itiraz etme çabalarını ilerletebilecek bir tartışma yaratmak için Trump yanlısı seçmenlerin sahte listelerinin kullanıldığını ortaya koydu.



6 Aralık notu, Biden’ın kazandığı altı kilit eyaletteki “seçmen” gruplarının bir araya gelip Trump’a sahte oylar vermesini öneriyordu. Bu oylar daha sonra gerçek seçim oylarına benzeyecek şekilde paketlenecek ve Washington’a gönderilecek. Chesebro’nun planına göre, dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kongre’nin 6 Ocak’taki ortak oturumunda gerçek seçim oyları yerine Trump’ın oylarını sayabilecek.



Hollywood çalışanları 100 gündür grevde!





Hollywood’ta senaristlerin grevinde 100. gün geride kaldı ve uzlaşı hala sağlanamıyor.



Grev, 2 Mayıs'ta Writers Guild of America (WGA) ile büyük stüdyolar arasındaki müzakerelerin, diğer konuların yanı sıra tazminat, yazar odalarının asgari personeli ve akış dönemindeki kalan ödemeler konularında bir çıkmaza girmesinden sonra başladı.



Yazarlar ayrıca, yaratıcı girdilerinin yerini alabileceğinden korktukları yapay zeka kullanımını düzenlemeye çalıştılar.





Warner Bros Discovery (WBD.O) İcra Kurulu Başkanı David Zaslav geçen hafta yatırımcılara "Bazı bilinmeyen sulardayız " dedi ve şirket, Hollywood'daki işçi huzursuzluğuna ilişkin belirsizliğin şirketin film listesinin zamanlamasını ve başarılı olma yeteneğini etkileyebileceği konusunda uyardı.



Screen Actors Guild (SAG) tarafından temsil edilen aktörler, 14 Temmuz'da ücret ve yapay zeka nedeniyle de greve gittiler, senaryolu televizyon programlarının ve filmlerin yapımını fiilen durdurdular ve eğlence dünyasının yörüngesindeki işletmeleri etkiledi. Bu, her iki sendikanın da 1960'tan bu yana ilk kez greve gidildi.

