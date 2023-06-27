İSTANBUL- Türkiye’nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom, teknolojideki öncü rolünü kültür mirasına adapte etme vizyonuyla başlattığı çalışmalarda, Türkiye’nin 81 ilindeki yüzlerce tarihi ve turistik mekânın dijital dönüşümünü tamamladı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yürütülen Hitit Kültür ve Turizm Projesi kapsamında; kültür merkezleri, ören yerleri, müzeler ile Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında çalışmalar yürüten Türk Telekom, İstanbul Galata Mevlevihanesi, Rami Kütüphanesi, Arkeoloji Müzesi, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Türk İslam Eserleri Müzesi, Efes Antik Kenti ve Selçuk Efes Müzesi, Agora Ören Yeri, Bergama Müzesi, İzmir Kültür Sanat Fabrikası, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Troya Müzesi, Afrodisyas Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Mevlana Müzesi, Sümela Manastırı, Rize Atatürk Evi Müzesi, Hasankeyf Müzesi, Ahlat Müzesi, Elazığ Müzesi ile Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nin de aralarında bulunduğu önemli müze, ören yeri gibi pek çok tarihi ve turistik mekânda Wi-Fi hizmetinin yanı sıra ihtiyaç duyulan uygulamaları tek bir sistem altında sunuyor. Türk Telekom proje kapsamında diğer tarihi mekânlar, ören yerleri ve müzelerde de uçtan uca bir dijital dönüşüm için destek sağlamaya devam ediyor.

HABER: METE YILMAZ