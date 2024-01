Türkiye’nin Amerika Birleşik De​​​​​​​vletleri Büyükelçisi Hasan Murat Mercan emekli olduğunu açıkladı

15 Mart 2021'den beri Washington Büyükelçiliğini yürüten Hasan Murat Mercan yaş haddinden emekli olacağını açıkladı.



Türkiye’nin ABD Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla emekli olacağını duyurdu. 12 Ocak'ta ABD'den ayrılacağını belirten Mercan:



"Kıymetli takipçilerim. Şahsımla ilgili bir durumu bildirmek istiyorum. 14 Ocak 2024 itibariyle yaş haddinden emekliye ayrılıyorum. Bu nedenle de buradaki görevim de son bulacak. Ve 12 Ocak akşamı ABD’den ayrılacağım. Sevgi ve saygılarımla. Ayrıca bir veda yazısı yazacağım." ifadelerini kullandı.



65 yaşına girecek olan Büyükelçi Mercan 12 Ocak'ta ABD'den ayrılacak. Yeni Büyükelçi henüz açıklanmadı.

PROFESYONEL VE SİYASİ KARİYER

- T.C. Vaşington Büyükelçisi (Mart 2021-Ocak2023)

- T.C. Tokyo Büyükelçisi (Kasım 2017-Mart 2021)

- Başkan, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi (Nisan 2014-Nisan 2017)

- Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Şubat 2012-Eylül 2014)

- 23. Dönem Eskişehir Milletvekili / TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı (2007-2011)

- 22. Dönem Eskişehir Milletvekili / Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ve Avrupa Parlamentolararası Savunma ve Güvenlik Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı; Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkan Yardımcısı (2002-2007)

- Adalet ve Kalkınma Partisi,Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (2001-2009)

- Adalet ve Kalkınma Partisi,Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı (2001-2005)

- Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi





AKADEMİK KARİYER



- Doçent Doktor, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi (1995-2004)

- Yardımcı Doçent Doktor, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi (1992-1995)

- Yardımcı Doçent Doktor, Cleveland Üniversitesi İşletme Fakültesi,Sayısal Analiz Bölümü (1989-1992)

- Araştırma Asistanı, Florida Üniversitesi,Karar ve Enformatik Bilimleri Bölümü, Gainesville, Florida, ABD (1985-1989)

- Araştırma Görevlisi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi,Endüstri Mühendisliği Bölümü (1981-1985)

- Öğrenci Asistanı, Boğaziçi Üniversitesi,Endüstri Mühendisliği Bölümü (1981)

EĞİTİM

- Florida Üniversitesi, Gainesville, Florida, ABD

Karar ve Enformatik Bilimleri Bölümü, Doktora, 1989



- Boğaziçi Üniversitesi

Endüstri Mühendisliği, Yüksek Lisans, 1984

Endüstri Mühendisliği, Lisans, 1981



- Eskişehir Anadolu Lisesi, 1970-1977





NİŞAN VE FAHRİ DOKTORA UNVANLARI



- Hiroşima Üniversitesi Fahri Doktora Unvanı, 01.12.2018

- İtalya’yla Dayanışma Yıldızı (Order of the Star of Solidarity of Italy), 18.03.2010