Hayat bir yolculuktur. Bu yolculuğun manâ ve maddesi ise insan...

Yollar ise zifiri karanlık.

Herkesin, her kesimin kendisini cennetlik gördüğü acayip bir ahir zaman...

Oysa Kuran...

İnsanı aydınlatan, yolcunun en önemli azığı...

İnsanlar, Kuran ile Allah'ın kudretiyle yokluk karanlıklarından, nurlu varlık sahasına çıkarılmışlardır.

O Yüce Yaratıcı, özellikle insanları, kendi arzularıyla Rabbini tanıma ve emirlerine uygun olarak yaşama göreviyle görevlendirmiştir.

Dünya bir imtihan meydanı...

İnsan bu imtihan meydanında, kendisini âdeta bir rahmet kundağına sararak buraya gönderen, sayısız nimetleriyle besleyip yaşatan Rabbini tanımak ve O'nun rızası çerçevesinde hayat geçirmekle yükümlüdür.

Kendisine verilen ömür sermayesiyle dünya ötesinde de devam edecek olan sonsuz hayatı için manevi bir ticaret yapmalıdır!

Ayetin ifadesi ile...

"Karşılığında cenneti satın alanlar..."

Ne mutlu onlara...

Cennet için dünyayı satmaya değmez mi?

İnsan...

Birer çekirdek ve tohuma benzeyen yeteneklerini olumlu yönden filizlendirip geliştirecektir.

Buradan da, kendisi için ikinci bir doğumu andıran ölümle sonsuz bir âleme gözünü açacaktır.

O alemde göreceği rahat ve lezzet, dünyada yaptığı iyilikler ölçüsünde olacaktır.

Bu dünyada bunca delil, elçi ve uyarılara rağmen Yüce Yaratıcısının emir ve yasaklarını çiğneyenler, öte dünyada Cehennem denilen zindanda cezalarını çekeceklerdir.

Cennetin anahtarı imandır.

İmanı olan, günahkâr da olsa belli bir süre Cehennemde kaldıktan sonra ebedi mutluluk diyarı olan Cennete girecektir.

Ya peki hayatını zindan eden...

Bizler...

Onca amelle, kendini İslam'a nispet edenler...

"Biz de müslümanlardanız" deyip nefsini oyalayanlar..!

Kendini avutup kandıranlar ne olacak?

Ömrü boyunca namaz kılıp, salih amel işleyenlerin dahi hayatında şirk varsa Allah affetmez!

Öyle demiyor mu Bakara Suresi?

En kötüsü de bu...

Allah'ım sen bizleri doğru yola ilet!

Cennetine girenlerin yoluna...

Gazabına uğramış ve sapmışların yoluna iletme!

Zira şaşırdık!

Kime, neye, hangi oranda inanacağımızı şaşırdık Allah'ım!

Herkes kendisini Kuran'a ve Sünnet'e uygun görüyor!

Ve yine herkes birbirini küfürle, şirkle itham ediyor!

Allah'ım selamet nasip eyle...