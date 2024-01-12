Galatasaray, Süper Lig’de erteleme mücadelesinde Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Maça zaten birçok yıldız oyuncusundan mahrum çıkacak olan Galatasaray’da bir de üstüne Kaan Ayhan’ın sakatlığı moralleri iyice bozdu. Sacha Boey yok, Kaan Ayhan yok; 18’lik Ali Turap’ı sürdü sahaya Okan hoca sağ bekte. Maç başladı; Galatasaray hiç eksik yokmuşcasına bastırıyor, pozisyonlara giriyor. Kerem vuruyor direkten dönüyor Mertens vuruyor direkten dönüyor. Şu bitiricilik konusunda son 2 sezondur yaşanan etkisizlik ve şanssızlıklar olmasa gol rekoru kırardı takım. Mertens sazı eline aldı, takımı saha içinde liderliğiyle yönetti. Kerem Demirbay’ın golü de Mertens’e yazar. İkinci yarı daha pasif bir oyun; sanki 1-0’lık skora razıymış gibi, bir de yine kaçan pozisyonlar. Üstüne takımın lideri Mertens çıkıp yerine Ndombele girince hücum gücü iyice düştü bana göre. Ali Turap ile Zaha da 2 kişi eksik oynattı takımı. Attığı golle maçın kahramanı olacak Kerem Demirbay, bu kez elle penaltı yaptı ve skor 1-1’e geldi. Galatasaray, daha sonrası ne denese olmadı ve maç beraberlikle bitti. Şimdi böyle anlatınca bir sorun yok, gelelim asıl mevzulara; maçtan sonra ortalık hakem konusuyla yıkıldı, Erden Timur’un basın toplantısı yapacağı açıklandı. 3 pozisyon var şikayet edilen ve konuşulan kamuoyu tarafından; Kerem Demirbay’ın ikili mücadelesi bana göre penaltı değil, devam kararı doğru. Abdülkadir Parmak’ın yere düşerken topa elle değmesi pozisyonu sizin başınıza gelse ve penaltı verilse ortalığı yıkarsınız net söyleyeyim; o da etik olarak penaltı değil. Ama 43’teki Halil Dervişoğlu müdahalesine ben olsam penaltı veririm. Şimdi gelelim; Hakem midir tek problem? Zaha dripling atmayı unutmuş 83 dakika sahada. Mertens en iyiyken oyundan çıkıyor. Bu kısımda da Okan hocanın eksisi var. Gelelim Kerem Aktürkoğlu konusuna… Kaçırdıklarını bir kenara koyuyorum, o konuyla alakalı eleştirimi her daim yapıyorum ama; millet orada burada gezerken bu çocuk burun ameliyatı olduktan 2 gün sonra antrenmanlara çıkmaya başladı, her zaman da elinden geleni yapıyor ve takımda skor anlamında kendi emsallerinin 3’te 1’i 4’te 1’i maaş alıyor. Bunlara rağmen bir de günah geçisi. Kerem’in bu patlaması (kırmızı kart ve sonrası yaşananlar) sadece hakeme değil tüm bu olanlaraydı. Şimdi bir de gelelim saha dışına; Icardi ve Davinson ortalıkta yok, kulüpten adam akıllı doyurucu bir açıklama yok. Icardi’nin yüzünde sorun var ama tatilde. Ziyech taraftarın önüne atıldı ‘sakat değil, maaş sorun etti’ diye; adam sakat. Maaş problemi iddiaları gırla. Bu süreçlerin hiçbirinde açıklama yok yönetimden, insanlar gazetecilerden öğreniyor gelişmeleri. Galatasaray çok güzel saha dışına çekildi. Ben hayatımda saha dışına çıkıp da şampiyon olabilen bir takım görmedim. Transfer planlaması yanlış, hocanın istekleri doğrultusunda gidilmedi yeni gelenler etki edemedi. Bu durumda da Okan hocanın da elinin kolunun bağlanıyor yerş geldi mi. Sözde Galatasaraylı bazı taraftarlar ve kendini Galatasaray’ın sahibi zanneden sayfalar sağa sola saldırmayı geçti şimdi de zamanında övüp bitiremedikleri yöneticilere saldırıyor; Burak Elmas döneminden alışkanlık oldu herhalde. Ve Fenerbahçe iyi gittikçe bunların dozajı artıyor. Fenerbahçe Konya’ya 7 tane atmasa, transfer dönemi başlamadan Bonucci - Krunic çekmese bu maç özelinde yangın çıkar mıydı hiç sanmıyorum. Şimdi tekrardan soruyorum; Hakem midir tek problem?